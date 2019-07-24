【元朗黑夜】打工仔坐港鐵驚到戴頭盔　貼字條懇求「唔好打我」

周日（21日）元朗出現大批白衫人手持鐵通、木棍、藤條等，衝入元朗西鐵站、商場及附近區域無差別攻擊市民，導致45人受傷，翌日市中心近九成商戶提早關門，令元朗變成「死城」。白色恐怖漫延至整個社區，許多市民擔心上下班坐地鐵時，都會無故遇襲，連衣着顏色都極為小心，日前有網民拍到，一名打工仔在港鐵站內戴上頭盔，更貼上一張字條懇求「唔好打我」，畫面令人唏噓。

有打工仔上班時戴上頭盔，寫字希望不會被打。（fb群組「香港花生友」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

元朗黑夜的白衫人士追着市民狂打，連孕婦及記者都不放過，有人在車廂內下跌求白衫人勿入內打人，仍難阻無差別攻擊。無數網民徹夜難眠，當晚已有人提到未來要戴頭盔出街以策安全，未料真的有人這樣做。

日前有網民在facebook群組「香港花生友」上載照片，只見一名打工仔裝扮，穿淺色恤衫，揹背囊看手機的男子，正戴口罩和黃色頭盔坐港鐵。打工仔在頭盔上貼了一張紙，寫上：「我政治冷感，我奉公守法，我返緊屋企，唔好打我。」樓主慨嘆這是否香港未來一代的模樣。

元朗黑夜後不少網民苦惱應該着咩色衫出街

+ 4 + 3 + 2

照片引來熱議，許多網民大感無奈，「我都打算聽日開始戴出街」，但就表示他寫的字也無法自保，「佢哋記者都照打」，建議他直接着白衫，「揸支棍咪冇事囉」、「不如貼我爸是領導」。雖然有人認為，今時今日仍對政治冷感「更抵打」，但有不少留言解釋，該打工仔明顯是在無聲抗議，「大家冷靜啲，好明顯係曲啦」。

+ 11 + 10 + 9