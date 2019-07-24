【元朗黑夜】漫畫《古惑仔》封面　重現白衣人無差別襲擊市民一幕

港產漫畫《古惑仔》曾被改編為人熟悉的《古惑仔》電影系列，90年代掀起一股黑幫電影的風潮。古惑仔在facebook發帖，貼出明日（25日）出版最新一期的漫畫封面，圖中可見一大群白衣人手執鐵通追打湧上樓梯的市民，令人不禁聯想周日（21日）元朗西鐵站內無差別襲擊事件。

港產漫畫《古惑仔於》facebook專頁公開明日發售新一期2255期的漫畫封面，令人聯想起周日（21日）晚上發生白衣人在元朗西鐵站無差別攻擊市民事件一幕。（facebook「古惑仔 Teddyboy」專頁圖片）

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港產經典漫畫《古惑仔》於今日（24日）在facebook專頁公開明日發售2255期的漫畫封面，圖中一大群白衣人手持鐵通、雨傘等，追打一群戴頭盔、手無寸鐵的市民，令人聯想起周日（21日）晚上發生白衣人在元朗西鐵站無差別襲擊市民事件一幕。

帖文一出後令一眾漫畫迷非常興奮，不少人揚言明天會買一本支持，「平時都冇睇開港產漫畫，今期點都要支持下」。漫畫主編文啟明（牛佬）前日發文表示，因近日「警民衝突」場面實為「百年難得一見」，故最近數期「值得一眾老友記擁有留念」。

過往《古惑仔》曾以社會事件作題材，紀錄不少社會重要時刻，如雨傘革命、7月14日的新城市血戰一幕等，如在1765期的《古惑仔》封面，就繪畫了主角陳浩南撐黃傘、戴黃呔，如主角置身現實一樣。

（facebook「古惑仔 Teddyboy」專頁）