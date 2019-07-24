質疑中國違反聯合聲明　巴打7間英媒登廣告　網民：望約翰遜關注

反《逃犯條例》修訂風波持續，繼早前有網民趁二十國集團（G20）峰會舉行前夕，發起眾籌在全球登報，呼籲國際社會關注後，連登巴打「我要攬炒」本月12日再度發起眾籌30萬英鎊（近300萬港元），計劃在英國各大傳媒及廣告牌刊登廣告，質疑中國違反《中英聯合聲明》。經一個多星期籌備後，「我要攬炒」今日在連登發文，確認將會在英國7間媒體及5大城市街頭廣告牌刊登廣告，希望英國在新首相約翰遜帶領下，關注香港情況，與香港並肩同行。

《衛報》及《倫敦標準晚報》的廣告中，印有已碎爛的《中英聯合聲明》。（連登討論區圖片）

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網民「我要攬炒」在連登討論區發文，確認今日《衛報》（The Guardian）及《倫敦標準晚報》（Evening Standard）會刊登全版廣告，明日到《旁觀者》（Spectator）接力，後日亦會在雜誌《新政治家》（New Statesman）一連7日刊登，而網站《Spectator Coffee House》 、《Guido Fawkes》 及《Conservative Home》則在今日刊登廣告。至於實體廣告版（billboard），由即日起至26日（周五）將「佔領」倫敦、英格蘭、蘇格蘭、威爾士街頭。

從網民上載的廣告樣本所見，《衛報》及《倫敦標準晚報》的廣告以黑白為主，印有已碎爛及被揉皺的《中英聯合聲明》，象徵中國違反聲明，並寫上「英國會否遵守對香港的承諾」意思的字句。在實體廣告版中，則印有當年中國國務院總理趙紫陽及英國首相戴卓爾夫人簽訂《中英聯合聲明》後的握手照，惟廣告把照片一分為二，在版面各佔一方。

網民上月籌得600萬元，於G20峰會期間，在全球各大報章刊登香港反修例連串運動的廣告。（美聯社）

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「我要攬炒」表示今次行動旨在喚起國際關注《中英聯合聲明》，向英國明確指出中國持續違反聯合聲明，「剝奪香港人言論、集會、採訪自由以至參選、普選權利，視國際條約如糞土」，並希望在英國新首相約翰遜（Boris Johnson）的帶領下，「再次捍衛自由，推出實際措施，與香港同行作戰」。

（連登討論區）