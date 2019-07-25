【好人好事】港男台灣單車環島遺失腰包　好心警員拾回物歸原主

在異地遺失重要個人物品非常麻煩，遇到好心人的幫助絕對等同救一命。最近一名港人李先生與同行朋友到台灣踏單車環島旅行，豈料期間不慎掉失腰包，當中載着個人護照、台幣及香港身份證。幸好當時有好心警員撿獲，最終成功物歸原主，李先生更大讚台灣警員熱心又有效率。

李先生與同行朋友到台灣踏單車環島旅行，豈料期間不慎掉失腰包，幸好當時有好心警員撿獲，最終成功物歸原主。（中央社）

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李先生指出，他與2名朋友最近由香港到台灣旅遊，以跑步、單車、電單車的接力形式環島。他解釋於花蓮往北到東里一段路上跑步，但一時太投入，完全不知腰包已掉失，其後才發現事件。因為腰包內有護照、台幣及香港身份證等，李先生感到苦惱不已，碰巧看到路邊有警局，於是懷着一絲希望報案，希望能尋回腰包。

李先生趕去認領，經過本人確認腰包內所有重要物品仍健在，他即時鬆一口氣，更高興地不斷向警員道謝。（中央社）

當警員得悉事件後，隨即表示附近另一間位於竹田的警局拾獲腰包。李先生於是趕去認領。經過本人確認腰包內所有重要物品仍健在，他即時鬆一口氣，更高興地不斷向警員道謝。

原來竹田警局局長鍾岳韓當時值勤，在附近的省道台9線道路發現李先生的腰包，於是拾起並打開查看，見到內有1.5萬港幣及李先生的香港身份證，於是立即詢問公路沿線所有派出所有否接獲相關報案，又告知如果有人查問可即時到竹田警局認領。

李先生表示在台灣警察熱心積極又高效率的協助下，讓今次台灣之旅留下難忘的回憶，他更稱如果有機會還會再來台灣旅遊。

（三立新聞）