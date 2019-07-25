【元朗黑夜】雞排妹鄭家純IG轉發港情況被辱罵　14字神回覆KO對方

元朗周日（21日）發生白衣人無差別襲擊市民事件，一向關心時事的台灣藝人雞排妹（鄭家純）同樣看得心痛，當晚在Instagram即時動態不斷轉發香港情況，但此舉令不少內地網民不滿，紛紛留言責罵，有人更留下「我X你媽！」的粗言穢語，不過雞排妹並未有退縮，反而用14字「神回覆」反擊對方。

雞排妹上月出席台灣的「撐香港，反送中」集會，並高舉「No China Extradition」標語。（資料圖片）

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香港反《逃犯條例》修訂風波持續，不少台灣人對岸聲援，萬人參加上月在台灣立法院外舉行的「撐香港，反送中」集會，雞排妹亦在其中，並高舉「No China Extradition」標語，甚至用廣東話鼓勵港人：「我是鄭家純，我在台北，撐香港，反送中，一定要團結，香港人加油呀！」

直至周日元朗區發生的白衣人襲擊事件，導致至少45人受傷，雞排妹亦相當關注事件，遂在IG即時動態不斷轉發最新資訊，希望讓台灣人都看到香港的問題，又開放對話框讓香港網民留下「想對台灣人分享的事」，並將中港台甚至馬來西亞等地區網民的心聲都貼出來。

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有人留言辱罵「我X你媽！」，雞排妹卻保持冷靜應對，以14字回覆稱「我媽已經過世了，請別想不開自殺」。（ig「ili.cheng」圖片）

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不過此舉卻惹怒部分內地網友，有人則留言辱罵「我X你媽！」而雞排妹卻保持冷靜應對，以14字回覆稱「我媽已經過世了，請別想不開自殺」，令不少網民大讚神回覆，又稱「感謝你為香港做的一切！」、「人美心美的女神！」