【Fact Check】西九地盤疑地陷　網傳膠紙黐住先　其實係...

西九文化區內演藝綜合劇場地盤今日（25日）發現地陷及水浸，更有貨櫃辦公室翻側，有關地盤現已停工。網民大表關注質疑工程質量，其後網上瘋傳一張稱現場地面裂痕貼上膠紙的照片，引來「太兒戲」、「太離譜」的批評。其實這張黐膠紙照片為舊照翻炒，真實地點在馬來西亞，2014年時當地發生地陷，當時黐膠紙是為了讓專業人員確認裂縫有否擴大，與今次西九事件無關。

傳出西九地盤出現路陷情況的照片後，網上突然瘋傳一張指現場以膠紙貼裂縫的照片，惟實際上卻非事實。（網上圖片）

咪跟車太貼！黐膠紙相其實係馬來西亞地陷事故現場。

有關地陷消息傳出後，黐膠紙照片隨即在社交網瘋傳，有人笑言「大家唔駛咁擔心西九，有手足已經用膠紙黐好咗」，不少人質疑照片真假，認為「太兒戲」、「太離譜」，留言諷刺「膠紙都得 咁condom都得啦」。

不過很快就有醒目網民發現，黐膠紙照片根本與今次西九路陷事件無關，實為5年前吉隆坡一次公路地陷消防員在場於裂縫位置貼上膠紙的情況。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

西九演藝綜合劇場地盤疑多處地陷 多個貨櫃翻側

+ 13 + 12 + 11

據當地傳媒報道，小小膠紙當然沒威力阻止裂縫擴大，但卻是最經濟且有效的方法，能助專業人員即時觀察裂縫有否進一步擴大，從而制定後續的工程行動，當時也曾有人誤會當局「膠紙黐住先」，馬來西亞消防救援部門其後即在fb解釋有關情況。