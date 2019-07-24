【元朗黑夜】精神緊張瞓唔着？　精神科醫生籲調節睡眠、當面傾訴

周日（21日）晚元朗西鐵站發生白衣人無差別攻擊市民事件，翌日人心惶惶，多處商戶提早關門，入夜前的元朗儼如死城。有網民在討論區留言表示，這兩天心神不寧、難以入睡，不斷看到衝擊畫面，見到穿白衫的人就會心慌。 中文大學醫學院精神科學系教授李誠接受《香港01》訪問時指，如出現情緒低落、焦慮及失去動力，甚至有失眠症狀時，應減少追看新聞、留言以及打鬥片段，日落後盡量不看手機；睡眠節奏跟隨日出和日落，更可找人面對面傾訴，抒發負面情緒。

近日元朗西鐵站發生白衣人無差別攻擊市民事件，人心惶惶，不少人稱出現焦慮、失眠的的症狀。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日有不少市民因社會議題困擾，出現情緒不穩甚至失眠等症狀。中文大學醫學院精神科學系教授兼精神科名醫李誠表示，一般而言，面對此情況首先要減少追看新聞、留言，避免接收過多資訊。

李教授續指，螢幕的藍光及強光對大腦有刺激性，如日落後或睡覺前一直使用電子產品，會令大腦誤以為仍是日間，因此難以入睡。他又建議，睡覺前應避免看打鬥片段，因為刺激的畫面會令人容易感到煩躁、疲倦、焦慮。

中文大學醫學院精神科學系教授兼精神科名醫李誠指，市民若情緒不穩，首先要減少追看新聞及打鬥片段。（中大醫學院圖片）

調節生理時鐘

李教授建議，如出現入睡困難（入睡時間超過30分鐘）或中段失眠（淺睡，夜間覺醒），可以嘗試調節生理時鐘，睡眠節奏跟隨日出和日落，早睡早起，同時可邊散步，邊做呼吸練習放鬆精神。

與人傾訴

李教授坦言，與人面對面討論、傾訴，可以聽取不同方面的意見，令思想及情緒上不會過激，更可抒發負面情緒。另外，他又指食煙、飲酒、缺乏運動亦是失眠的元兇之一。如有抑鬱或嚴重失眠，應馬上尋求專業人士協助。

+ 7 + 6 + 5

據稱，經過約6星期的反覆練習，大部份人都可在2分鐘內入睡，成功率高達96%。（VCG圖片）

第二次世界大戰期間，由於空戰的巨大壓力，不少美軍機師不堪負荷，出現「可怕但可避免的失誤」，諸如擊中盟友甚至誤傷自己，海軍少尉雲達（Lloyd “Bud” Winter）遂與心理學家研究出一套助機師減壓、提升反應速度，以及加強專注力的方法。據稱，經過約6個星期的反覆練習，大部份人都可在2分鐘內入睡，成功率高達96%。

兩分鐘入睡法

身體放鬆步驟： 1.閉上眼睛，放鬆臉部肌肉，包括舌頭、下巴和眼睛周圍的肌肉，閉眼的同時眼睛在眼窩中隨意轉動，保持緩慢呼吸； 2.把肩膀盡量放鬆，即使感覺已放得很低，但還是要更低，同時放鬆脖子後面的肌肉； 3.深吸一口氣，屏息，然後緩慢呼出，放鬆胸部、右二頭肌、右前臂、手指，然後在左臂重複，且保持緩慢呼吸； 4.放鬆右大腿肌肉，然後是小腿、右足踝，告訴自己「右腿沒骨頭」，跟著在左腿重覆。