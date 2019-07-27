【長知識】門外見泥巢塞爆綠毛蟲　台女嚇到起雞皮　網民：是食物

門外突然出現綠色蟲蟲，而且有個巢狀物，可能會令人嚇一跳。有台灣網民在facebook上急問，說晾衣服時發現有像蜜蜂的生物在附近低飛，低頭一看見到一個巢狀物體，裏面有一堆綠色蟲，急問網民到底是什麼。許多人一眼就認出巢子，指是泥壺蜂的蜂巢，有留言形容綠色蟲「是食物，不是幼蟲」。

網民在門外見到一個泥巢，裏面塞滿綠色的蟲。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆廢公社」發帖，稱昨早（25日）晾衣服時，發現一隻像蜜蜂的昆蟲，在一個巢狀物附近低飛。晾好衣服後，發現巢狀物被弄破了，才知道裏面滿是綠色幼蟲，急問「這到底是什麼啦，我都起雞皮疙瘩了」。從她上載的照片可見，巢築在門框上，裏面的綠蟲似足萵筍絲，幾乎塞滿整個巢。

許多網民認出巢子，直言那些綠色蟲其實是普通菜蟲，「是食物，不是幼蟲」。原來這是泥壺蜂的蜂巢，有人解釋這些綠色蟲只是泥壺蜂捉去給孵化幼蟲吃的食物，是個育嬰室，當幼蟲羽化成蜂後，就會破土而出，對人類不會構成傷害。

樓主回應指，知道無害後就不打算去動那個巢，因為巢築得太低又在門上，如果不是沖水洗地時意外弄破，也不會發現是蟲巢，日後會注意開門跟洗地板。

泥壺蜂為通俗名，正式名稱是「蜾蠃」（音「果祼」），外形與黃蜂相似。泥壺蜂會以泥築巢繁殖下一代，築好泥巢後會以毒針麻痺其他幼蟲，將獵物放到巢內，然後生蛋並封好泥巢。由於泥壺蜂的幼蟲是肉食性，會吃掉巢內的獵物，成長後就咬穿泥巢而出。

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泥壺蜂習性會完成一個巢後再開始第二個巢，一隻雌性泥壺蜂一生最多可產下約10顆蛋，慣常選擇在安全和穩固的地方築巢，並不會攻擊人類，可待幼蟲成長離巢後再清理，而一般幼蟲成長共約需數星期。