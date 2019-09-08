離婚台媽怨遭男友家人歧視　呂秋遠：如你是他家人會支持定反對？

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

嗨，訊息通常是會看到的，只是我在考慮怎麼回應你而已。

離婚的女人，最重要的不是你的伴或是他的家人怎麼看你，而是你怎麼看你自己。你對自己是有自信的嗎？我所謂的「有自信」，是你如何看待自己的工作、生活、愛情、親情。至於別人怎麼看你，正面的聽聽就好，畢竟所有的辛苦還是得自己撐；負面的就當作消業障、做功德，這些批評不要太在意。

好，我知道你很在意，但是這些問題都得先換腦袋。你，為什麼要別人疼、保護、接受？這是什麼鬼？你與另一個人在一起，難道不是為了彼此成長、愛與欣賞？你好不容易，或是運氣很好，遇見一個男人，他是疼你、保護你、接受你一切的人，那麼，換個角度來想，這個人如果是你的家人，原本他過得好好的，但是現在卻要把他的力氣用來照顧另一個人，你會支持還是反對？

離婚媽媽也可以充滿自信與魅力，圖為亞姐羅霖。（資料圖片）

帶着離子的愛情，複雜度很高

基本上，離婚不是問題，反正人總會作錯選擇，選錯了，好聚好散，把監護權、扶養費、財產談好就好。真不能好聚好散，就到法院來讓法官決定你們的未來。但是如果你有孩子，也想要談一段新的愛情，要考慮的問題就會多一點。畢竟，如果你們都各自有未成年的孩子，就會面臨如何合作照顧的議題。首先，他的前妻或你的前夫，都還是會介入孩子的照顧或探視，每兩週就會把這個孩子接去家裡兩天，對於你這個新媽媽或他這個新爸爸，前妻或前夫也會很介意，甚至影響孩子的想法。其次，你們兩個人如果還年輕，就會考慮要不要生孩子，如果決定要生，以後你們對於這個孩子會不會比較偏心？

所以，愛情確實是兩個人的事情，這也與離婚與否無關，但是，當你跟孩子一起要跟這個男人一起過生活，甚至要結婚，就要考慮清楚彼此對於生活的態度，因為不是他付出多少，這個孩子就會認同，加上生父的因素，複雜度很高。

影星張栢芝與謝霆鋒離婚後，主力照顧2名兒子，早前遇到愛人，誕下第3名兒子，依然充滿自信。（視覺中國）

你的問題不止於此，因為從你的文字當中，我聞到了一股很濃的哀怨。

你對於過去很哀怨、你對於他的家人很哀怨、你對於你的遭遇很哀怨，你對於被歧視很哀怨，但是，我問你，除了哀怨，在這段感情裡，你可以為對方帶來什麼？

我的意思是說，如果你身為你男人的家人，什麼情況下，你會給這段感情祝福？說點俗氣的，例如你可以給你男人好的物質生活、接送他上班、在他失意的時候給他安慰？或者是，跟你在一起以後，他得花錢在你身上、接送你上班、安撫你的情緒、幫你帶小孩？如果你是男生的家人，你會勸他天涯何處無芳草？還是所謂佳人在水一方？

張栢芝與兒子Lucas和Quintus感情十分要好。（ig圖片）

讓自己活得漂亮與自信

家人在看你們這場感情的角度，肯定不會為你想，這與歧視無關，而是你的男人跟你在一起以後，過得好還是不好，過得很爽還是更累？如果你自己都不能照顧得好自己，包括小孩，而且需要他付出心力，就當事人的角度而言，當然是自己開心就好，容不得別人說話。但是就家人的角度，一定會希望自己人過得更好。所以，與其花時間去生氣，不如改變自己，讓你可以為對方做更多事，如果自己都無法有自信，而且把自信化為動力，讓自己單身也可以活得更好，你如果是對方家人，怎麼會對這個人放心？

其實，你現在需要的，不是責怪他們家人。如果真心的珍惜這段感情，請你要讓自己活得漂亮與自信，而且不用他的保護、照顧與疼愛，你一樣可以昂首的面對人生，這樣你才有本錢去談感情。沒有人會希望自己的家人交往的對象，充滿哀怨、需要保護的。

正面的、換位的思考問題，或許你可以看到不一樣的答案，加油。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）