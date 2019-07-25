【港鐵事故】千人滯留大埔墟　內地客焗睇連儂牆　網民：知多啲好

反《逃犯條例》修訂爭議持續，各區連儂牆遍地開花，為香港人打氣之餘，亦為較少上網的人提供其他資訊，大埔連儂隧道更是出晒名。今日撞正港鐵工程列車出軌火炭站至大埔墟站服務暫停，大埔墟站一度逾千人排隊等車，人龍延伸至連儂隧道，不少內地客因而「被迫」觀看連儂牆，更有人好奇不停舉機拍照，有網民笑言港鐵今次「神助攻」，倡安排「導賞員」講述連儂牆資訊。

不少內地旅客滯留大埔墟站期間，「被迫」一邊排隊等接駁巴士一邊睇連儂牆。（「Tai Po 大埔」圖片）

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因東鐵綫來往火炭站至大埔墟站服務暫停，大埔墟站今早逾千人排隊等候接駁巴士，當中包括不少內地旅客，有網民中午時份途經大埔墟站時，見人龍仍排到連儂隧道，不少內地客「被迫」觀看連儂牆，他們一邊排隊一邊問「什麼來的」，更紛紛舉機拍照，似乎相當有興趣。

照片引起不少網民熱議：

有人指旅客出閘見到「香港人加油」的大幅標語後感疑惑，「好像個個口入面有塊樹葉」。從網民上載照片所見，連儂隧道擠滿等上巴士的市民，當中不少內地客拉着行李箱等車，有人好奇看着牆上的便利貼，有人則手指指問身旁的友人。

網民笑指港鐵今次「神助攻」，「排成粒鐘先上到車，有排佢哋睇」，有人則建議應立即安排「導賞員」，為內地旅客講解最近香港發生的事，讓他們轉述給同胞，有人亦模仿旅客口吻，笑稱「这是啥呢，内地新闻没有说呢」，諷刺內地資訊封閉，更有人指應「扮吓打卡」再上載至小紅書，將大埔連儂隧道變成新景點。

（綜合）