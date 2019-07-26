阿仙奴球星座駕險被搶　奧斯爾倉惶躲避　哥拉辛拿斯徒手擊退刀匪

阿仙奴的德國球星奧斯爾（Mesut Özil）與隊友哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）周四（25日）在倫敦街頭，險遭到兩名持刀狂徒搶車，匪徒騎着電單車在戈爾德斯格林路（Golders Green Road）上追趕奧斯爾的座駕，奧斯爾其後把車子停在附近一間土耳其餐廳外，然後走進去躲避，在隊友出手及餐廳職員的協助下，兩名狂徒終落荒而逃。

網上片段所見，奧斯爾的車子停下後，隊友哥拉辛拿斯隨即從車內跳出來，赤手空拳對付兩名匪徒，奧斯爾則棄車衝入餐廳內避難，餐廳職員得悉後旋即衝出來幫手趕走兩名狂徒；警方抵達現場後，對兩名球星進行問話。

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從事金融業的36歲男子阿林達（Azuka Alintah）目擊案件，他說：「這實在太瘋狂和令人吃驚！他（奧斯爾）的車子就在路中心，車子無人，車門打開；那車子很容易認得出來，因為有金色的邊框。奧斯爾看起來非常害怕，他用盡力氣拚命逃跑，然後走進那間餐廳，匪徒身長衫長褲，戴着全黑的電單車頭盔。」

「哥拉辛拿斯防守得很出色」

阿林達續謂：「天知道如果那兩名狂徒捉住奧斯爾的話，到底會發生甚麼事。直到餐廳職員趕出來，匪徒才轉身逃走，警察到場後把大部分的路都封鎖。整件事很超現實，我不敢相信大白天竟會發生這種事！」

阿仙奴發言人表示，已成功聯絡兩名球員，他們均沒有受傷。不少網友形容哥拉辛拿斯案發時表現非常英勇，「哥拉辛拿斯膽量十足，他似乎曾經應付過這種場面」、「那兩人明明有刀在手，見到哥拉辛拿斯竟然都要後退」、「無論在球場內外，哥拉辛拿斯都防守得很出色」。

Leaked video of someone attempting to hijack Mesut Özil’s car & Sead Kolasinac jumping out to protect his Arsenal team-mate. [@smhjaames] #afc pic.twitter.com/IPhmGOIIA6 — afcstuff (@afcstuff) 2019年7月25日