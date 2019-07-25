【英超】洛賀丁一個舉動冧爆球迷　獲推舉當阿仙奴新隊長

阿仙奴在美國繼續他們的季前熱身賽，早前與皇家馬德里出戰國際冠軍盃賽事。阿仙奴的守衛洛賀丁（Rob Holding）在賽前親切地為在場的球迷簽名時，卻婉拒其中一名球迷，未有在球衣上簽名，但此舉反被一眾兵工廠球迷推祟備至，更推舉他擔任隊長。

阿仙奴的美國之旅先後擊敗拜仁慕尼黑及費倫天拿，早前與皇馬戰國冠盃，兵工廠由「前線孖寶」奧巴美揚及拿卡錫迪在上半場連入兩球，但下半場在3分鐘後被皇馬扳平，更在互射12碼階段以2：3不敵皇馬。

阿仙奴的「前線孖寶」雖在對皇馬一仗各建一功，可惜球隊並未能笑到最後。（視覺中國）

英超首5輪賽程（按圖放大）

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阿仙奴的守衛洛賀丁在去季中重創，休息半季後復出，亦有隨隊赴美準備新球季。阿仙奴在官方Twitter上載短片，片中洛賀丁在賽前為在場的阿仙奴球迷簽名，但在簽名途中卻突然停止，因為有一名球迷伺機拿出一件白色球衣讓洛賀丁簽名，當攤開後發現是件熱刺球衣，他沒有簽名並隨即離開。

當阿仙奴上載短片後，不少球迷大讚洛賀丁的舉動，留言希望球隊委任他為隊長，更稱應該為他提供一紙無限期的合約。

阿仙奴球迷在網上推舉洛賀丁，希望他成為新任隊長。（Twitter截圖）

賀丁任新隊長呼聲高

阿仙奴主帥艾馬利在上季曾委任5名不同球員出任球隊隊長，但艾朗藍斯及施治已離隊，加上隊長哥斯尼大有機會離隊他投，所以艾馬利新球季亦要揀選新任隊長人選。

他有意選其中一名英格蘭球員為隊長，而洛賀丁是隊中最有經驗的英軍球員，「在上季兩位曾任隊長的球員分別離隊，我亦希望新球季揀選一名英格蘭球員成為球隊隊長，因為英籍球員了解球隊的價值。他（洛賀丁）早前缺陣時，對球隊後防甚有影響，所以我們喜見他傷癒復出。」

洛賀丁是阿仙奴中少數的英格蘭球員，所以有望在新球季成為隊長。（Getty Images）