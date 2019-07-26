【逃犯條例】大學生尖沙嘴下跪靜默抗議　網民心痛：錯嘅唔係你哋

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有4名女大學生昨午（25日）於尖沙嘴天星碼頭外的空地無聲抗議，她們戴上頭盔、口罩及眼罩，全程下跪手持紙牌表達訴求、對政府的失望及警察執法不公等，她們希望政府可以正視市民訴求。不少市民駐足圍觀，亦有網民留言表示大學生在烈日當空下跪地抗議，感到非常心痛，「做錯事先要跪，但唔係你哋錯」。

有4名女大學生昨午（25日）於尖沙嘴天星碼頭的空地靜默抗議，更以跪地形式表達反對逃犯條例修訂的訴求、對政府的失望及警察執法不公等。（fb群組「TKO Secrets」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民昨日（24日）於facebook群組「TKO Secrets」上載照片，表示於尖沙嘴天星碼頭的空地目擊有4名女大學生跪地靜默抗議。相中可見，烈日當空下她們身穿黑衣及戴上黃色頭盔，每人手持一張手寫紙牌，以下跪形式表達反對逃犯修例修訂的訴求，及對元朗721事件的不滿等。

紙牌亦有4位大學生的心聲：「我們不想再有人受傷，不想再有人犧牲，但『解鈴還需繫鈴人』，我們認為唯一可解決此問題的只有香港政府。」

相中可見，她們身穿黑衣及戴上黃色頭盔，每人亦手持一張用手寫的黑卡，以無聲表達反逃犯修例的5大訴求及對元朗721事件的不滿等。（fb群組「TKO Secrets」圖片）

相中可見，她們身穿黑衣及戴上黃色頭盔，每人亦手持一張紙牌，無聲表達反逃犯修例的訴求及對元朗721事件的不滿等。（fb群組「TKO Secrets」圖片）

不少市民被她們的行動觸動，部分駐足圍觀的人士特意買水表示支持及打氣。其後樓主指4名大學生無聲抗議數小時後，已於晚上離開。

有網民留言指對於4名年輕人無懼暴曬仍堅持抗議，感到佩服且痛心，「辛苦晒你們年輕人，加油」、「唉，見到你哋咁樣就好心痛」、「唔好跪啦，你哋冇錯㗎」。

（fb群組「TKO Secrets」）