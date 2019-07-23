不滿港府回應7‧21　在韓港人弘大製韓文流動連儂牆聲援

過去一個月連儂牆遍地開花，香港多區均有市民以Memo寫下為港打氣的標語，在外港人亦響應行動，於多個國家製作連儂牆聲援，繼捷克布拉格原裝連儂牆及柏林圍牆遺址現「香港加油」字句後，有在韓港人因不滿港府就7‧21元朗及上環衝突的回應，決定製作臨時連儂牆，於當地旅遊熱點弘益大學（弘大）聲援，獲得不少當地人及在地港人支持。

有在韓港人自發製作流動連儂牆及資訊板，於當地旅遊熱點弘益大學聲援港人。（在韓港人提供）

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馮家強指對韓國人及旅韓港人的支持感到非常窩心。（facebook截圖）

正身處韓國首爾的前教協總幹事馮家強昨於facebook發文，稱看到7‧21當日上環及元朗發生的衝突以及昨日特首林鄭月娥的記者會後，感到非常憤怒，於是與朋友合力製作資料展板及流動連儂牆聲援港人。他說，自己其實是首次「搞連儂牆」，朋友負責製作韓文資料板，「講昨天（指7‧21）發生了什麼事」，一行數人晚上就到弘大聲援。

馮家強稱，他與朋友預備了兩塊流動連儂牆，考慮到或有語言障礙及資訊障礙，加上事前沒有任何宣傳，原本預計只能填滿一塊連儂牆，但結果卻超乎預期，兩塊均被填滿。他說，韓國人看到聲援行動的反應不一，有人會仔細看每一幅圖，亦有人二話不說走來留言支持，甚至有情侶離開後專程折返留言支持。

除了韓國人外，令他們最感動的就是遇上其他居韓港人及到當地旅遊的港人支持。馮憶述昨晚有旅韓港人主動走近，「握起拳頭，說『香港人加油』」，發現連儂牆後又興奮地拿筆寫下打氣字句；也有廣州人貼好Memo紙後主動說「廣東香港一條心！」，甚至有兩名港人特意到便利店購買4支寶礦力打氣，令他感到非常窩心。

↓↓↓ 香港連儂牆遍地開花 ↓↓↓

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馮家強說，昨晚的行動讓他感受到韓國人與港人支持的分別，指韓國人或許未必與香港事務有關，但仍會給予同情和支持，而港人送上的則是團結，「他們留言離開前，都一定拍照傳給人，然後互相說一聲『香港人加油』」。