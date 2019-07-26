【逃犯條例】好心人金鐘站「留散紙」　有心人助處理上網交代去向

近日遊行連連，部分好心人會在港鐵站售票機頂放下零錢，讓有需要人士買車飛，上周日（21日）民陣反逃犯修例遊行後，部份參與者特意把散紙留在售票機附近的紙箱，讓其他市民八達通負錢仍能買飛，至晚上有路過的有心人為不負心意，除幫忙購票派予他人，並把餘下5000元捐助到《立場新聞》及「612人道支援基金」，事後再在網上交代情況望能通知放低心錢的人，不少網民感動，大讚：「呢啲咪就係香港人守望相助嘅精神！」

21日晚上時份有不少市民於金鐘站乘搭港鐵離開，部份人士更特意把散紙留於在售票機附近的紙箱，讓其他市民即使八達通卡負錢，仍能購買單程車票。（連登討論區圖片）

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上周日(21日)晚上大批市民參與遊行後於金鐘站站乘搭港鐵離開，不少人再次發揮互助精神「留散紙」，有好心人更特設紙箱放硬幣，希望有需要人士可使用。

這個自發行為讓後來者感動，有路過人士為怕好心人的心意被辜負，留在站內義務幫手處理，他其後更在網上公開紙箱善款的去向，解釋因為怕有人「順手牽羊」，他連同部份有心人自發於金鐘站幫忙數錢及分類硬幣，而透露紙箱內的硬幣及紙幣最高峰時達逾8000元，後來他與其他有心人用逾3000元買了200多張15.5元車票，在香港站及中環站派予有需要的人。

樓主指當時目擊到不少好心市民出錢出力自發購買車票「派街坊」，直至最後一刻紙箱仍剩下5070元，為怕善款不翼而飛，他遂與其他有心人把善款分開兩半，分別捐助《立場新聞》「My Stand贊助計劃」以及「612人道支援基金」。

網民大讚香港人有愛↓↓

樓主再指其餘剩下的毫子硬幣亦共有205.2元，會於下次遊行時再買車票派發。他表示對於香港人的熱心助人大深感動，「喺金鐘站數緊嘅過程中，仲有好多有心人要捐錢，多謝你哋，香港人真係好有愛啊」。

大批網民留言大讚香港人自發做出各種好人好事，非常團結，「辛苦晒啦」、「香港人真係好黐線」、「加油呀香港人」、「香港人真係好可愛」、「好有心，多謝一班同路人」。

（綜合）