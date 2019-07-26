【獅子王】辛巴原型曝光　動物園公開萌爆片段　貓仔叫聲超可愛

迪士尼動畫電影《獅子王》（The Lion King）終於在本港上映，其超逼真的CG早已令影迷驚嘆不已，導演莊法來奧（Jon Favreau）曾表明戲中沒有任何真實的動物出現過，特效團隊是如何從零打造每一個栩栩如生的角色？原來迪士尼到美國達拉斯動物園找了一隻名叫「Bahati」的小獅子作為主角辛巴的原型，動物園近日公布Bahati剛出生一個月的片段，只見牠的一舉一動都如辛巴般可愛，非常討人喜歡。

迪士尼到美國達拉斯動物園找了一隻名叫「Bahati」的小獅子作為辛巴的原型。（Dallas Zoo圖片）

迪士尼動畫電影《獅子王》（The Lion King）終於在本港上映，其超逼真的CG早已令影迷驚嘆不已。（劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

看看你能否分得出是辛巴還是Bahati：

+ 15 + 14 + 13

Bahati原來是一隻小獅女，牠是動物園43年來首隻經剖腹產的獅子寶寶，因為牠於2017年Saint Patrick's Day出生，所以取名「Bahati」，在非洲斯瓦希里語是「幸運」的意思。為了讓特效團隊精準重現小獅子的毛髮及動作，動物園於Bahati剛出生一個月後，為牠拍攝了一系列片段，不論是蹣跚踱步，還是舔走臉上的奶水等，多微小的細節統統不遺漏地提供給迪士尼。

不過現時Bahati已滿兩歲，而且長大了很多，今年3月慶祝生日時，牠已經重達260磅，跟媽媽的重量幾乎一樣！

（BoredPanda、Dallas Zoo）