網上連儂牆收集孩子對警察心聲　「我想做不保護壞人的好警察」

自6月起，《逃犯條例》修訂引發連串示威，周日（21）元朗更出現白衣人士無差別攻擊市民，凡此種種，都可能影響小孩心目中對警察觀感。即使家長不向孩子開口，孩子總有各種途徑接收資訊，對催淚彈、橡膠彈、揮舞警棍的畫面不會陌生。推廣親子共讀的組織「綠腳丫」，在其facebook發起「兒童心聲連儂牆」活動，邀請家長、社工、老師，以「我長大要當一個怎樣的警察」為題，收集香港孩子們的心聲，希望讓警察及公眾知道，不要令孩子失望。活動將舉辦至8月15日。

有孩子希望當一個盡力保護市民，拘捕所有壞人的警察。（fb專頁「綠腳丫」圖片）

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「綠腳丫」在fb專頁發起網上連儂牆活動，形容「世界再灰，都要給孩子對未來有期盼」，「我們不是為警察不合理的行動作開脫，我們只是不想孩子對未來／警察失去期望」。他們邀請家長、社工、老師訪問孩子，讓他們想像，長大想成為一個怎樣的警察，再將100字以內的心聲在網上提交，讓想法放在網上連儂牆展示。

兒童心聲連儂牆↓↓

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網上連儂牆已上載逾50張MEMO（便利貼），從當中的內容可見，小朋友3至11歲都有，不少小朋友對警察有期望，希望他們除暴安良、保護市民等，「做一個負責任及能保護市民的警察」、「與黑勢力對立的警察」、「警察係捉壞人、捉曳曳」。

有些孩子則在心聲中寫道，指希望自己長大後想做「不保護壞人的好警察」、「如果我係警察，我會捉打人嘅人唔會比佢哋走」。亦有小朋友表示當市民打999求助時，會到現場看看有什麼地方要幫手。

題目沒有限制孩子想法↓↓

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雖然問題要求孩子想像要當一個怎樣的警察，但有些孩子對此抗拒，明言不想當警察，表示「警察太暴力，保護市民先係最重要，佢哋做唔到」，有些小朋友更表示「警察做咗壞人，我見到佢哋打人。我好驚！」，另有孩子道出未來的志向，有人想當消防員，有人就想當哲學家。

小孩的想法純真而直接，「綠腳丫」專頁回覆指，活動會舉辦至8月15日，稱將心聲展示並分享，是想讓警方和公眾知道，「希望警察們不要令孩子失望」。有家長在網上連儂牆下留言，希望警察叔叔嬸嬸可以進去看看小朋友的想法，形容警方的使命從來無變，「若只因一些壞人當了警察，令大人、小朋友失望，更要強調這職責的使命感」。

收集小孩想法後交到此表格。

兒童心聲連儂牆