聽到都覺得痛？日音樂人被刮一巴掌創作一首歌　網民：意外地好聽

對於不少音樂人而言，生活中的大小事都可以成為創作靈感。日本一名網絡歌手近日出了一首新歌，竟是以「被扇一巴掌」的聲音，混入音樂節拍之中做出歌曲來，內容單純是形容「被扇一巴掌」的感覺及有多痛。不料歌曲卻非常受網民歡迎，有人形容「意外地好聽」、「有點洗腦」、「邊聽邊覺得自己被扇」、「想要CD」。

片段一開始，中島雄士被友人正面扇了一巴掌，那一巴掌的聲音及片段被不停重播，變成了節拍，穿插在歌曲中。（中島雄士 YouTube片段截圖）

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被摑一巴去創作歌曲的音樂人中島雄士於YouTube上載歌曲時，描述中只寫了一句「真的很痛」。片段開始時，中島雄士就被友人正面扇了一巴掌，而那一巴掌的聲音及片段被不停重播，變成節拍穿插在歌曲中。

按圖了解洗腦歌詞：

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中島雄士一手包辦了所有樂器演奏及唱歌，不少網民都大讚他有創意，指「感覺是潮店會聽到的歌曲」、「意外地好聽」、「歌詞有點像英文」，又指歌曲混合了那一巴掌的聲音後，「聽着的人都覺得自己被扇」，亦有網民希望他推出CD，認為不要浪費其才能。