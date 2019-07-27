國泰機師機上廣播　解釋機場反修例集會：香港人加油萬事小心

「香港人加油，萬事小心。」簡單9個字讓乘客感動不已。昨日（26日）有市民於機場一號客運大樓接機大堂舉行集會，要求撤回《逃犯條例》修例及抗議警方執法手法等訴求，大會宣布約有1.5萬人參與。昨晚一班由東京返港的國泰航班上，有機長以英語向乘客講解接機大堂正進行「和平、有序」的集會，鼓勵一眾旅客了解事件，最後更以廣東話稱「香港人加油，萬事小心」，獲得乘客歡呼回應。

有市民於機場一號客運大樓接機大堂舉行集會，要求撤回修例及抗議警方執法手法。（資料圖片）

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一段抵港航班降落前廣播的錄音流出，機長先以英語交代飛行情況及天氣，並提醒入境大堂正有一場非常和平有秩序的示威行動，訴求是要撤回具爭議性的引渡條例修訂，他強調「不要被穿黑衣、坐在入境大堂的人群嚇倒」，並鼓勵乘客可隨意跟他們傾談，嘗試更加了解香港，最後更以廣東話稱「香港人加油，萬事小心」。

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該航班為CX505，從東京飛返香港。有網民表示自己亦在機上，直指錄音直確，當時乘客都有鼓掌歡呼，有人則大受感動，「聽到最後個心都融晒」、「Thank you captain」，特別是「萬事小心」一句，「眼淚真係流出嚟」。