女子怒罵警拒出示委任證　一秒變聲叫老公救命　網民：撒嬌係重點

一批市民昨日於元朗聚集遊行，事件最終演變成警民衝突，釀成多人受傷。入夜後穿上防暴裝備的警員於元朗西鐵站出口截查市民身份證，港大學生會校園電視拍到，一名女子被截停後要求警員先出示委任證，但警員拒絕，大聲表示「唔需要」並多次警告女子合作，遭對方破口大罵及拒絕合作，引來大批傳媒拍攝。涉事警員最終無出示委任證，女子及其丈夫則在無出示身份證的情況下，由另一警員安排離開。

穿上防暴裝備的警員於元朗西鐵站出口截查市民身份證，期間有警員被拍下拒絕向市民展示委任證，事件釀成爭執。（fb專頁「Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視」片段截圖）

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速龍小隊昨晚10時許衝進元朗西鐵站驅散示威者，其間一度於站內開槍，懷疑發射胡椒彈，有警員離開前更曾向市民及記者方向舉槍，警方事後稱因有示威者向他們擲出滅火筒才決定入站控制場面。晚上身穿防暴裝備的警員繼續於西鐵站出口戒備，截查途經市民的身份證，過程中曾發生零星爭執。

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港大學生會校園電視昨晚上載短片，拍到一名女子離開元朗站時遭一名督察級警員截停並要求檢查其身份證，女子表示丈夫正於車上等候打算離開，警員見狀即大聲喝止，指着女子稱：「喂咁又點呀！企喺度，𠵱家警察要check你身份證呀！」之後再喝令女子站到牆邊作檢查，女子突然被喝罵即怒目瞪着警員，大聲要求：「唔該你可唔可以有禮貌啲呀？」警員聞言繼續大聲指着牆邊說：「我𠵱家唔該你企喺嗰度！」

女子之後怒斥警員：「唔該你細聲啲同我講嘢呀！」惟警員即大聲稱：「唔需要！而家企喺嗰度！」女子拒絕走到牆邊，並拒絕警員要求出示身份證，警員即表示根據《公安條例》向她發出第一次警告，女子其後要求警員出示委任證：「你要我出示身份證，唔該你畀個委任證我。」警員未有理會，繼續要求她出示身份證。

最終夫婦在沒有出示身份證情況下離去，涉事警員亦無出示過委任證。（fb專頁「Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視」片段截圖）

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這時女子的丈夫走近了解，女子即哭着表示：「我俾啲警察恰呀！我頭先去廁所，而家俾佢無啦啦兇我呀！」附近的警員見狀即上前，勸女子「冷靜啲」。而涉事警員並無理會，再次要求女子出示身份證，並稱向女子發第二次警告，令她情緒更激動，直斥：「你嘅情緒嚇親我呀！」但警員並無理會，同時要求夫婦二人均需出示身份證。

女子其後明確要求警員出示委任證，稱核實對方身份後便會出示身份證，但警員即時表示：「唔需要！」女子聞言不滿怒罵：「咩叫唔需要呀！𠵱家你係市民定係我呀？」另一站於旁邊的警長級警員見狀，上前安排夫婦離開，同時拉着該名督察同僚，最終夫婦在沒有出示身份證情況下離去，涉事警員亦無出示過委任證。

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片段上載僅10個小時已獲過百萬次觀看及逾4萬次分享，有人稱讚片中女子「好型」，清楚市民的權利，「女士反應好快，又夠英勇，對無理嘅事不退讓」，「女中豪傑，剛柔並重」，笑言「完美示範得罪女人嘅下場」，「呢位女士簡直係我偶像」。

亦有網民引出《警察通例》，指出警員「於行使其法定權力時，在市民要求下應披露足以辨別其身分的個人資料」，質疑涉事警員稱「唔需要」展示委任證屬違反通例，「如果唔使委任證着住套嘢就可以叫人出示身分證，咁係咪人人着住套疑似警察制服，就可以周街叫人畀身分證先」。

（fb專頁「Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視」）