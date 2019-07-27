【元朗遊行】元朗阿伯持刀刺傷巿民　網民認出上月疑與黃衫男爭執

雖然警方拒絕發出不反對通知書，但今日（7月27日）有仍大批巿民到元朗遊行，今午1時許，一名老翁行經元朗廣場對開行人天橋的「連儂牆」時與一名年輕男子起爭執，老翁突然拔出生果刀施襲，男子腹部被刺傷流血，老翁事後把刀丟到天橋下企圖離開，但被現場巿民制止及報警，老翁其後涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器被捕。

老翁涉嫌在元朗元朗廣場對開行人天橋亮刀刺傷一男子，事後被捕帶署。（羅君豪攝）

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事發片段在網上流傳後，有網民認出涉嫌傷人的老翁，上月22日曾在元朗一商場外被少女指摘偷拍，其後老翁與一名黃衫男爭執，老翁曾出拳打人，其後拉扯黃衫男期間被對方「撻」落地，網民對事件有不同意見。

據了解，被捕老翁是元朗居民，警方事後在馬路尋獲涉案利刀，帶回警署作進一步調查。被刺傷男子年約20多歲，其腹部有傷痕，現場包紮後送院治理。

元朗今午開始有大量巿民聚集，今午1時許，涉案老翁行經元朗廣場對開天橋，現場被貼滿memo紙變成連儂牆，老翁與受傷男子起爭執，其間老翁拿出生果刀施襲，男子中刀受傷。事發後老翁把刀丟到天橋下，現場巿民合力阻止他離開，其間他企圖突破重圍，但終被制服，卻聲稱是男子先向他施襲。警方接報趕至，調查後把老翁拘捕帶走，而傷者則送院治理。

7.27光復元朗遊行：隊頭示威者在南邊圍村口聚集，大批防暴警持盾戒備。（羅國輝攝）

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事發片段在網上瘋傳，網民隨即指涉嫌傷人的老翁，疑於上月22日曾與年輕人起爭執。當時一名老翁在元朗一個商場對開街道，被購買食物的少女指摘他涉嫌偷拍，一名黃衫男子上前了解及阻止老翁離開，要求他等候警員到場。其時老翁欲離開，曾拉扯黃衫男的上衣及出拳打人，其後黃衫男把老翁「撻」落地，當時有圍觀的巿民認為「打阿伯點都唔啱」、「佢點樣唔啱，都係阿伯呀！」、「佢點樣唔啱，都係阿伯呀！」。

其後有網民認為「是阿伯郁手」、「阿伯都可以打死人」、「無理由企定定任佢打」，但許多網民則稱，以暴力解決問題不是良方，就算阿伯先郁手，應該躲避而非還擊，因以暴易暴不會有好結果，「唔郁手，佢錯晒，郁手就變成打交」。