【728集會】催淚彈清場　 CNN記者：之前冇咁大規模，啲煙好惡頂

上環周日（28日）再爆發警民衝突，警方發射多枚催淚彈清場，有記者及居民「中招」，包括美國有線新聞網絡（CNN）女記者科倫（Anna Coren）及住在上環的38歲英國僑民維納萊斯（Ed Vinales）。

形容警方行動變得迅速

科倫周六（27日）曾直擊警方速龍小隊在西鐵元朗站突襲示威者，周日她在上環與採訪隊「食正」催淚彈，要到附近民居暫避。科倫表示，香港警方之前雖施放過催淚彈，但沒有周日的大規模，氣體十分之「惡頂」，如果沒有戴好防毒面罩，一旦吸入，會令人呼吸困難。

科倫說，警方周日的行動比起以前都要迅速，一開始即朝示威人群發射催淚彈，完全沒有手軟，短時間內就將示威者驅離西環；她認為警方之所以如此迅速，既因為現場鄰近中聯辦，而且他們似乎打算加強鎮壓這場已持續八個星期的示威。

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同樣被殃及的維納萊斯表示，當時打算外出用膳，「我就在距離衝突現場約100米的地方，還未打開鐵閘，站在大廈保安旁邊，但已嗅到催淚氣體」。他拍下短片上載到Instagram，片中的他忍受著催淚氣體的刺激，不時露出痛苦表情，形容氣體十分具「侵略性」，令他非常驚訝。