【生活百科】搵人換鎖易中伏？　裝修佬教你簡單DIY換圓珠鎖！

文：裝修佬 家中門鎖用得耐難免會壞，不少人都怕找人鎖換所被開天殺價，但想自己動手換鎖卻又不懂竅門。其實一般家居常見的圓珠鎖自己都可以動手換，裝修佬今日就同大家分享DIY換鎖的簡單步驟！

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↓↓↓ 移除舊鎖↓↓↓

拆除

1. 用他筆（或其他尖頂工具）插入房內鎖體的凹槽

2. 溫柔地抽出內把手

3. 逆時針方向扭鬆飾面蓋（或用他筆挑開飾面蓋）

4. 用十字批鬆開上下兩粒螺絲，移除緊固鐵片

5. 溫柔地抽出鎖體

6. 完成拆除

↓↓↓ 安裝新鎖 ↓↓↓

+ 2

安裝

1. 找出鎖體的凹槽

2. 對準門舌的凸出位置把鎖體的凹槽套進去

3. 用十字批扭實上下兩粒螺絲，收緊緊固鐵片

4. 順時針方向扭緊飾面蓋（或直接扣好）

5. 對準房內鎖體的凹槽把內把手的凹坑套進去

6. 測試門鎖運作

注意事項：

1. 購買圓珠鎖需留意包裝盒上的數值：

一、Backset（門邊距），指門邊到鎖芯圓心的距離，如盒上標明或安裝指引（見下圖）的範圍是60至70毫米，則此門鎖均適用於門邊距為60至70毫米的門；

購買圓珠鎖時，需要留意上面的數值是否適合自己。（作者提供）

二、D/Thickness，指門的厚度，如標明範圍是35至50毫米，則此門鎖均適用於35至50毫米厚度的門。

2. 如門舌運作正常，則無需更換

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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