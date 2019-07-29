【728集會】港鐵封站外傭姐姐唔識返屋企　好心人出車錢助截的士

周日（28日）有市民發起遮打花園集會，期間大批集會人士前往上環一帶，更再次爆發警民衝突，警方發射多枚催淚彈清場，連記者及附近居民「中招」，場面一度混亂。港鐵曾宣布港島線列車不停西環一帶車站，同時地面封路令來往西環的巴士亦需停駛。 有網民今日凌晨於facebook撰文指，當時自己的外傭姐姐與朋友乘搭港鐵時，被迫在上環站下車，不知如何返家。幸好一熱心女士見狀即上前幫助，逐個打電話向僱主解釋當時狀況，更自掏車錢截的士，讓一班外傭姐姐可以安全回家，獲網民激讚超有愛。

樓主的外傭姐姐與朋友當時正乘搭港鐵往西環及薄扶林一帶，得知只能於上環下車，加上沒有巴士駛往西環，一時間都不知如何是好。（資料圖片）

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昨日大批示威者於西環聚集，港鐵即宣布港島線列車不停堅尼地城、香港大學及西營盤站，並設上環站為臨時終點站。

一名僱主今日凌晨在fb群組「西環變幻時」分享好人好事，指當時外傭姐姐與朋友正乘搭港鐵往西環及薄扶林一帶，得知只能於上環下車，加上沒有巴士駛往西環，一時間都不知如何是好。樓主續指，當時有位熱心女義工見到一班外傭姐姐非常徬徨，遂主動幫忙。她不但替每位姐姐致電僱主解釋封站情況，又詢問其住址，帶她們乘搭的士回家。

一名僱主感激女義工出手出錢出力，協助其外傭姐姐回家。（fb群組「西環變幻時」截圖）

周日（28日）有市民發起遮打花園集會，期間大批人士聚集上環一帶，更再次爆發警民衝突，警方發射多枚催淚彈清場。（資料圖片）

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該熱心女義工截到的士後，即向司機付100元，並指明路線載去目的地。樓主的外傭姐姐解釋，該女義工最少截了2部的士，讓8位姐姐順利及安全回家，連樓主亦大為感動，表示非常感激該女義工「出錢又出力」。

不少網民亦留言大讚，「好人一生平安」、「大多數香港人都好有愛」、「感謝好人幫忙」、「如何叫我不撐這群香港人」、「天佑善心人」、「香港人互助互愛精神真的很團結，感動」。

（fb群組「西環變幻時」）