【728集會】IFC代表阻警稱「唔歡迎你入嚟！」　網民：謝保護市民

周日中環遮打花園集會，一如所料引發警民嚴重衝突，晚上防暴警察於西環向上環方向發放多枚催淚彈，與勇武示威者對峙，防暴警一度於干諾道西天橋上推進，至國際金融中心（IFC）商場門外，商場代表現身阻止警方入場。不少網民因而湧到IFC的fb專頁表謝意，留言稱「謝謝你保護市民」、「ifc是有人性的商場」、「香港人嘅商場」、「若不阻又一輪廝殺，無辜市民會受傷」。《香港01》向IFC查詢，暫未獲回覆。

代表商場的男子阻警進入商場，稱會引起不安。（片段截圖）

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昨晚（28日）中上環街頭氣氛極為緊張，催淚彈四處飛，小孩也中招，防暴警與勇武示威者埋身肉搏觸目驚心，防暴警一度於干諾道西天橋上推進擬進入IFC，在門外已遇到商場代表出面阻止，該藍衣男子勸警別再前行「再入去會引起大家不安」，稱「你哋（警察）最好停喺度唔好再向前，話番畀你哋指揮官聽，唔好意思，我哋唔歡迎你入嚟商場」，成功阻止警方進入。

周日集會一如所料最終變成警民衝突，催淚彈橫飛氣氛緊張！

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不少網民獲知IFC有關做法都大表贊成及感激，不少人想到早前發生警察殺入沙田新城市廣場致亂鬥事件，大讚IFC的決定保護了市民免受傷害，有人直指「多謝IFC阻止警方無憑證入商場，若不阻止又一輪廝殺，不知多少無辜市民受傷，商戶不知損失多少，而 貴商場一定責無旁貸！」大讚管理層機智，另有人留言「防止警察入商場，避免了一場災劫，好嘢！」

有網民大讚IFC「有人性的商場」、「以後可以安心消費」，有人笑言IFC可與金鐘大古廣場齊名，同樣被封為「香港人嘅商場」。另外，有網民指IFC跟沙田新城市廣場同屬新鴻基集團管理，「明顯想洗底」。