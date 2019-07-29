網民質疑警搜身「咩都危險」　嘲指揮棒盲人仗樽裝水都當武器

修訂逃犯條例爭議愈演愈烈，警方街頭截查情況愈來愈常見，惟不時傳出被查者只是帶着普通東西，也被質疑成「攻擊性武器」，令人又好氣又好笑。除網民搜身時被發現指揮棒和頭盔在身即被質疑有武器外，網民指過去警方連盲人棒、樽裝水都當武器，令人不知好嬲定好笑。

警方在各區進行的截查行動，近月在街頭上愈來愈常見，不時引發衝突。（資料圖片／示意圖非事主）

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有網民日前網上分享被警搜身，發現他攜同指揮棒和頭盔後即反應甚大，他只能無奈解釋自己是音樂指揮並出示地盤工作證才能離開。過去亦曾有市民帶同盲人棒在身上都被認為有武器，香港失明人協進會上月曾發聲明指，6月9日有視障人士在港鐵站附近被警方截查，涉事警察一度查問視障人士使用的白杖（盲人枴杖）是否攻擊性武器，怒轟警方行徑非常荒謬。

另外，在6月9日反修例遊行中，《立場新聞》記者被截查，警察在其背包看到樽裝水，也反問「係咪想掉我哋？」，令人對其懷疑大惑不解。

曾有警察質疑盲人仗也是武器，失明協會因而發炮。（資料圖片）

有網民認為警方已如驚弓之鳥，笑言任何東西在他們眼中都可能有攻擊性。2017年其中一集《警訊》中，其實曾介紹管有違禁武器或攜有任何攻擊性武器或違反香港法例第217章《武器條例》第4條，節目中指任何人管有違禁武器，即屬犯罪，一經定罪最高可被判處罰款港幣一萬元及監禁3年。

據節目中所指，已列明的違禁武器，包括雙節棍、中國式飛鏢、重力刀、重力操作鋼棒、指節套、附有手柄的鐵鏈、彈簧鋼棒、任何以彈簧或其他機械或電動裝置露出刀刃的刀、任何有刀刃及尖端的武器等，網民笑言睇完《警訊》都無用，因為警方準則「與時並進」，他覺得什麼東西危險，那東西就真的好危險。

周六元朗如外界所料，最終引發警民衝突，氣氛緊張！

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