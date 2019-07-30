內地男殘忍虐殺9流浪貓　律師指無犯法　籲網民起底要有理性

內地對流浪動物的法規一向不足，江蘇省鎮江市近日出現流浪貓殺手，該男子不但半年內殺害9隻貓，而且手法極為殘忍，如抱起貓咪再往地上摔、用腳踩頭直到貓咪死去等，雖然行為令人髮指，但有律師指因為內地沒有法律針對流浪動物，故男子並無犯法，又呼籲欲將男子起底公審的網民必須保持理性，慎防觸犯法律。

江蘇省鎮江市近日出現流浪貓殺手，該男子不但半名內殺害9隻貓，而且手法極為殘忍。（看看新聞片後截圖）

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據內地媒體報道，男子多個月前已被人目擊有虐貓行為，住在潤州區天和星城小區的王姓女士指，幾個月前自己如常到車庫餵貓，其間發現兩隻流浪貓的屍體，而第二天，另一個車庫亦同樣發現貓屍，王女士曾將男子的閉路電視畫面截圖，發到貓友的群組中，惟事件最終不了了之。

事後不少網民都相繼刪除過激言論，但表明不會放棄搜尋虐貓者。（看看新聞片後截圖）

直到上月16日，京潤國際社區再次有人揭發2宗流浪貓遭虐死事件，才爆出月初有愛貓人士於附近街道發現有人虐貓，經調查閉路電視片段後，終確認兇手為同一人，惟當時已經一共有9隻流浪貓慘死。

不少愛貓人士於是自發組織團體，希望人肉搜尋將男子起底，其中曾有人發現男子行蹤並一路尾隨，惟最終跟丟。而7月初男子又對流浪貓下手，更被附近閉線電視完整地拍到其虐殺流浪貓過程，片中只見男子捉起貓咪，再用力往地上摔，然後用腳狠狠地踩到貓咪身上，再將整個人站上去，非常殘暴。

網民於是在網上公開片段，引起大量討論和轉發，不過對找出男子仍茫無頭緒。有當地律師則提醒，流浪貓在當地法例中，不屬於私人的合法財產，也不屬於法律上所規定的珍稀野生動物，男子行為雖然有道德上的問題，卻不違法，所以呼籲愛貓人士的搜尋行為要理性，免得不小心觸犯法律。事後不少網民都相繼刪除過激言論，但表明不會放棄搜尋虐貓者，如發現類似的行為會冷靜勸阻，並第一時間報警。

（綜合）