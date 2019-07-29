網傳示威者遺石油氣罐於路邊　網民Fact Check：雪種嚟，燒都唔爆

社會動盪，未經證實的訊息容易引起公眾誤會。最近網上流傳一張圖片，指示威者帶同疑似石油氣罐參與示威，問「一旦爆炸會死多少人？」不過有眼利的網民發現，照片中的石油氣罐實為雪種，而且不可燃，故最常用於汽車上。

網上流傳一張圖片，指示威者帶同疑似石油氣罐參與示威，問「一旦爆炸會死多少人？」。（網上圖片）

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圖片中有兩把被打開及損毀的長遮放在馬路上，而旁邊就有2個淺藍色的罐，罐身與石油氣罐相似，還有少量雜物散落在附近。圖片更被Key上字稱「石油氣罐上場！一旦爆炸會死多少人？」，疑指控示威者帶易燃危險品上前線。

不過有網民則找來對比圖，指根據顏色及標籤，看到圖中的罐實為「R134A」製冷劑。此雪種最常用於汽車冷氣，屬於低毒性及無可燃性的冷媒，故接觸到汽車引擎等高溫亦不易出意外，人要長期吸取一定濃度或短期吸取高濃度的情況下，才會引發身體不適等症狀，如心跳不規律、停止、呼吸停止或昏迷，不過以一般車上的操作環境及劑量而言，洩漏亦不會嚴重危害人體健康。

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而外國Volkswagen大眾汽車亦曾模擬過，向970度高溫釋放R134A雪種，完全沒有爆炸或燃燒反應。外國亦有人拍片向R134A雪種罐開槍，可見雪種罐是爆開了子彈孔，但未有爆炸。

而根據本港環境保護署規定，壓縮氣瓶不得當作一般廢物處理。為了保障公眾安全及保持環境衞生，市民如使用即棄式氣瓶，應在所有氣體耗盡後，將氣閥完全打開以確保沒有剩餘壓力，在瓶身清楚標識為「空樽」，然後交給合適的廢金屬回收商。而石油氣瓶用完或無需再用時，應盡快交回石油氣分銷商。如發現被棄置或無人看管的石油氣瓶，應致電相關註冊氣體供應公司的24小時緊急熱線，要求派員回收。

（綜合）