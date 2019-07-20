日本兒童遊樂場乜都冇　只得一張熊貓搖搖櫈　背後原因好窩心

談起兒童遊樂場，有滑梯、鞦韆、搖搖板等設施「都是常識吧」。不過東京千代田區一個兒童遊樂場卻什麼都沒有，空地上只有一張熊貓搖搖櫈，給人感覺無比孤獨，有網民笑言「沒有勇氣都不會去玩」。這個叫「Kin Kin廣場」的遊樂場空空如也，原因該區的町會長見周邊續漸發展成商業區，居民的社區空間日漸減少，故特地留下這片小空地，希望讓居民聽到小孩開懷遊玩的笑聲。有小孩更指「雖然沒有滑梯，但有小熊貓已經足夠，如果連它也沒有了，我會很難過」。

東京千代田區一個兒童遊樂場只有一個熊貓搖搖櫈，給人感覺無比孤獨。（m0t00 Twitter圖片）

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該區的町會長指「Kin Kin廣場」的名字是由「錦町附近」（錦町近づく）的「錦近」而來，因為要發展成商業區，區內民居及社區空間日漸減少，為照顧區內家庭，町會長特意留下這片空地，「我想在這裏看到小孩開懷遊耍的笑聲」。不過町會長相信數年後，空地很大機會會被收回建設高樓大廈。

對於不少住在附近的小孩而言，Kin Kin廣場是非常重要的地方，有小孩指「這裏雖然沒有滑梯，但有小熊貓已經足夠，如果連它也沒有了，我會很難過，因為沒有可以玩的地方了」。亦有居民認為這廣場是「治癒之地」，「不時聽到小孩的笑聲會感到很安心」。

（Twitter、朝日電視台）