【生活百科】刮花牆身唔使驚！　裝修佬教你簡單5步修補牆身

文：裝修佬 日常生活難免不慎把牆身刮花，如果位置顯眼，有些人總會很在意，裝修佬今次就教大家簡單修補家中牆身5步曲，刮花痕跡一下掃光！

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1. 用鎅刀沿裂痕兩邊鎅出V形坑（雞啄位）

2. 用毛巾或刷子清走灰塵

3. 用裂痕專用配方的現成灰填平凹坑

4. 用沾有水的油灰刀（漆鏟）撫平灰料

5. 灰料乾透後，用220號黑砂紙打磨

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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