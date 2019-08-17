【生活百科】刮花牆身唔使驚！　裝修佬教你簡單5步修補牆身

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文：裝修佬

日常生活難免不慎把牆身刮花，如果位置顯眼，有些人總會很在意，裝修佬今次就教大家簡單修補家中牆身5步曲，刮花痕跡一下掃光！

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1.    用鎅刀沿裂痕兩邊鎅出V形坑（雞啄位）
2.    用毛巾或刷子清走灰塵
3.    用裂痕專用配方的現成灰填平凹坑
4.    用沾有水的油灰刀（漆鏟）撫平灰料
5.    灰料乾透後，用220號黑砂紙打磨

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

作者facebook專頁：https://www.facebook.com/hkdecoman/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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