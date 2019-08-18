【生活百科】科學解構鐵頭功　想學少林絕技要先睇頭骨有幾圓？

「少林功夫醒！好好嘢！少林功夫勁！係好勁！」這首來自電影《少林足球》的歌相信大家都聽過，當中黃一飛飾演的鐵頭功亦都深入民心。台灣曾有電視節目請來一名鐵頭功大師，再由神經外科醫生以科學方法理解鐵頭功，發現原來有數個因素，可以令普通人的頭可以無堅不摧！

台灣公共電視自製節目《流言追追追》請來少林武僧延勝師父及神經外科李明陽醫生，以科學方法解構鐵頭功。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

台灣公共電視自製節目《流言追追追》請來少林武僧延勝師父及神經外科李明陽醫生，以科學方法解構鐵頭功。（YouTube「Buzzgogogo」短片截圖）

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行真實測試，請來少林武僧延勝師父及神經外科李明陽醫生，即場示範鐵頭功之餘，亦現場解明到底鐵頭功為什麼做到這樣的效果。

1. 頭的角度

從X光片可見，延勝師父的頭骨相比主持小兵的頭骨，前者明顯較圓，後者則呈橢圓。李明陽醫生解釋，從物理學去理解，頭形愈圓的時候，受力就愈會均勻，比較可以承受外力衝擊。主持提問，延勝師父是否先天就比較合適練鐵頭功，李明陽醫生認為有這個可能。

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2. 頸椎骨骼

李明陽醫生又從X光片中指出，延勝師父的頸椎比較健康，而小兵的頸椎則已經拉直，椎間盤有退化的現象，總結出小兵本身已經不太合適去練鐵頭功，因為會較易受傷。

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3. 頭骨訓練

人的頭頂有一個三塊骨頭交接的位置，正常在1歲左右就已經會閉合，之後就會出現一個齒狀的紋，李明陽醫生說延勝師父經過多次練習之後，骨骼就會接合得愈來愈密，減低骨折受傷機會，而一般人的該個位置則很脆弱。

延勝師父亦提到，他們訓練時會循序漸進，先由木條開始，再轉用鋼片，平時會不斷敲打頭頂，每天至少1000下，令頭骨有復合、強化作用。他更指自己不是用頭打斷鐵條，而是將氣和勁集中到頭頂的百匯穴，將鐵條震斷。

雖然延勝師父在片段中顯示鐵頭功的威力，但同時說明不是人人都適合練鐵頭功，而且亦不適合自己練功，片段中以木條或鐵條擊頭的節目亦有危險性，觀眾切勿模仿。

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