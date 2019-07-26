人夫偷食被發現？　老婆踢爆車內有「藍色內褲」　網民揭爆笑真相

人夫在車上偷吃竟然還留下證據？！一名網友在爆廢公社PO文表示，開車載老婆買晚餐時，老婆突然問他屁股後面是誰的內褲？原PO一聽嚇到😱「我想說我都處理乾淨了啊.....」不過仔細一看，這根本不是藍色小褲褲.....

原來是車子去原廠保養留下的方向盤防塵套啦😓

原來是車子去原廠保養留下的方向盤防塵套啦😓（Facebook@爆廢公社）

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幫原PO嚇出冷汗（呼）

老婆的套路很深，原PO差點就GG惹，幸好反應夠靈敏😏不過大批網友都替原PO捏了一把冷汗，本編好奇是不是都偷吃過.....（即睇網民留言▼）

這內褲我不行

有網友表示，這件藍色小褲褲根本就是阿嬤大內褲.....吃不下去啦（誤）（即睇網民留言▼）

（Facebook@爆廢公社）

重點在這句話

等等…原PO你說「都處理乾淨了」是甚麼意思啊？難道說…是「已經偷吃過，但有記得擦嘴」🤔來人啊～誰來幫忙tag太太（即睇網民留言▼）

這招不學不行

也有人開玩笑說，之後如果被老婆發現車上有小褲褲，全推給保養廠就對了A__A（即睇網民留言▼）

一個「方向盤防塵套」差點鬧出家庭革命～嗯……女人有時就是這麼敏感，當車上出現疑似小三的物品時，剎那間理智線會全斷RRR😜原PO沒有偷吃就免驚啦～別怕別怕

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