【元朗遊行】熱心爸自發義載　坐車青年感動到喊：少有覺得被保護

上周六（27日）大批市民自發「遊元朗」，最終演變成大規模示威並引發激烈警民衝突，警方速龍小隊晚上更攻入元朗西鐵站大堂，有市民頭破血流場面混亂，不少人都不敢乘搭西鐵離開。有熱心爸爸即自發義載疏散人群，其中一名網民分享，坐上義載車輛時司機即稱「放心，上咗我架車，我就會保你哋安全」，坦言已想好路線帶他們到安全地方轉車，亦準備非黑非白的衣服讓他們更換以保安全，令他忍不住落淚，「少有地感覺到有人保護！」

上周六（27日）元朗遊行演變激烈警民衝突，警方速龍小隊在晚上接近10時，更突然攻入元朗西鐵站大堂，其間有市民被警棍打至頭破血流，有市民即自發義載疏散人群。（資料圖片）

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該元朗義載故事近日在網上瘋傳，事主表示7月27日晚上約10時多，感到體力已耗盡，便打算跟兩名不相熟的「手足」一同離去，他們得知某地點有義載後，半信半疑走到相關地點，惟也擔心義載者另有目的或有危險。

到達後事主指見到一輛七人車，後座有一張兒童安全椅，車背窗上亦貼有「baby on board」的貼紙，司機哥哥年約30多歲，他們上車後司機哥哥便開車離開，他一直擔心「上錯車」，為自保「隻手隨時準備unlock車門跳車走」。

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惟一分鐘後司機哥哥即化身暖男，安慰他們稱「放心，上咗我架車，我就會保你哋安全」，又指已熟讀地圖「知邊條路走」，雖然不知他們住處，但承諾會帶他們到安全地方轉車，並準備十多件衣服讓他們更換，「全部大碼，冇黑色冇白色，你哋隨便攞依家拿拿聲換咗佢」，最後更給每人100元搭的士回家。

感動到喊的事主指沒有用到該100元，他希望可以一直保留，「提醒我就算長大後都要記住今日嘅事，記住今日受嘅恩惠，再將恩惠傳開去」。

事主坦言與另外兩人在車上已忍不住落淚，「可能係因為架車太warm？可能係終於可以離開戰場？可能係少有地感覺到有人保護？」他指在短短20分鐘車程中，「多謝你聽我哋呻，多謝你唔嫌棄我哋整污糟你架車，多謝你鼓勵我哋」，他預祝司機哥哥兒子3歲生日快樂外，又承諾「你嘅下一代，輪到我哋做哥哥嘅去守護！」

不少網民看到其分享都大嘆超催淚，「呢幾日喊到眼都盲」、「咦，恐怖過催淚彈囉」，感謝大家在不同岡位守護香港，「係全香港人受你們年輕人的恩惠」，有人則留言鼓勵，「你哋唔會係孤單，仲有我哋做你哋嘅後盾，香港人～加油！」