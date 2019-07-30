少年樂富連儂牆前默站向街坊致謝　市民感動流淚擁抱兼送食物打氣

大批市民前日（28日）於中環參與「全城追究上環開槍大遊行」集會，惟最終引發成警民衝突，警方施放多枚催淚煙驅散示威者，有人以扔擲雜物還擊，亦有人呼籲市民今早參與不合作運動或罷工以示不滿。有網民稱昨晚一名穿著雨衣、頭盔、眼罩及口罩等裝備的少年於樂富連儂牆前默站，舉起兩塊標語向街坊致謝。不少市民經過都上前了解，有人購買飲物及飲品為少年打氣，有人更感動流淚。

網民稱有少年昨於樂富連儂牆前默站，舉起兩塊標語向街坊致謝。（fb專頁「【喂 香港人】」圖片）

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Facebook專頁「【喂 香港人】」昨晚發文，指有網民昨晚約7時於樂富港鐵站外的連儂牆看見一名少年穿上雨衣、頭盔、眼罩及口罩全副裝備，舉起兩塊標語紙牌默站，身旁則放有擴音器，播放《Do You Hear The People Sing》。少年的標語牌上寫着「感謝所有街坊支持我哋！全靠你們我們才能繼續走下去，THANK YOU」及「因為你哋嘅支持，我哋先可以咁勇敢走上街頭，多謝你哋」。

擾攘一輪後現場回復平靜，少年與同伴遂脫下裝備，拿着西餅及飲品與街坊一同分享。在場的網民形容，默站的少年看起來只有15、16歲，他們拒絕街坊的現金捐款，而且傾談時非常有禮，直指當時的場面令不少街坊動容。

不少網民看過帖文深受感動，稱昨午已見到少年在連儂牆「努力貼文宣」並大聲感謝街坊，稱讚他「好乖好抵錫」，「乖巧得令成年人汗顏」。亦有人說看到少年的付出感到非常慚愧，「唔知可以為你哋再做多啲咩，只想能夠盡能力去保護你哋，同埋拍拍你膊頭講聲加油」，「講真一句，如果有人畀錢我去做 𠵱 位少年同一樣嘢我都唔會做，這少年真偉大，無私的付出，自覺慚愧」。

（fb專頁「【喂 香港人】」）