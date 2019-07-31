俄國醫大畢業　24歲IG美女網紅被割喉殘殺　裸屍藏家中行李箱

可怕！俄羅斯活躍於Instagram的24歲美女網紅，日前被發現被藏屍在家中一個行李箱內，喉嚨被割開，赤裸身體只穿着蕾絲襪帶。當地傳媒報道，死者日前結識了新男友，昨日（7月30日）原本打算到荷蘭慶生，但出發前跟親人失聯，詎料不幸遇害。據悉現場閉路電視拍得死者的前男友曾上門，更拿着一個行李箱離開，其後不知去向，警方懷疑他是兇手，正追查其去向。

Ekaterina Karaglanova的IG有多達9萬名追隨者。（「katti_loves_life」IG圖片）

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24歲的Ekaterina Karaglanova是旅遊及時裝界網紅，其IG有逾9萬名追隨者，她畢業於俄羅斯國立醫科大學，正接受培訓，打算成為一名皮膚科醫生。俄羅斯傳媒指Karaglanova最近交了新男友，原計畫昨日到荷蘭慶祝生日，但在旅程開始前，其家人及親友卻未能聯絡她。

家人聯絡了Karaglanova的房東，一行人進入其公寓，在屋內一個行李箱內發現Karaglanova的屍體，其父親馬上叫救護車，但據稱她當時已明顯死亡。據稱，Karaglanova的喉嚨被割開，胸口亦有刀傷，裸體的屍首只穿着蕾絲襪帶。

Ekaterina Karaglanova在IG上載的最後一張照片，她當時正旅行。（「katti_loves_life」IG圖片）

俄羅斯警方指，公寓內沒有發現凶器，現場也沒有打鬥痕跡。有俄羅斯傳媒報道，有閉路電視拍到Karaglanova的前男友曾經上門，數小時後戴上手套及拿着一個行李箱離開，其後不知去向。警方懷疑該男子行兇，目前正追查其下落，並設法尋找凶器。

（綜合）