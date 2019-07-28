「高顏值」網紅直播中bug　甩濾鏡露大媽臉　頭號粉絲嚇到刪帳號

網絡世界勿太認真，否則得知殘酷真相時，要承受的心理打擊難以想像！內地一名叫「喬碧蘿殿下」的網紅以甜美聲音為賣點，堅持不露面但強調自己擁有「高顏值」，稱只要支付10萬元人民幣（約11萬港元）就可見面。 然而，她日前和另一名網紅直播時，平台濾鏡出錯，一直用來擋臉的圖案突然消失，露出一張大媽臉，嚇倒一眾粉絲。其中一名已花近10萬元人民幣贊助的頭號粉絲發現原來偶像一直用假照片騙人，心碎得刪除了直播平台的帳號。

內地網紅「喬碧蘿殿下」平日會用圖案擋臉直播，強調自己是高顏值主播。（微博圖片）

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「喬碧蘿殿下」活躍於內地鬥魚直播，以甜美聲音和豐滿身材為賣點，平日會用卡通圖案擋臉，但堅持自己有「高顏值」，會上載生活照證明自己是美女，又透露自己願意外出與粉絲見面，但要對方支付10萬元人民幣（約11萬港元）。

「喬碧蘿殿下」昨（27日）與另一名網紅聯合直播，但平台濾鏡軟件出現故障，平日用來擋臉的圖案突然消失了，「喬碧蘿殿下」懵然不知，露出了自己的素顏真面目，面圓眼細豬膽鼻，還有雙下巴，露齒笑時雙眼一瞇，完全是一副大媽相，與「高質值」相距甚遠。和她直播的網紅發現出事，明顯有心提醒並幫她「補鑊」，不停問她是不是用了濾鏡，又形容「濾鏡」效果逼真，「還跟着自己的嘴型走」，企圖暪過網民。

不知出事的「喬碧蘿殿下」則於鏡頭前強調，「我要過10萬訂閱才能露面，我是個顏值主播！」，但一切盡被粉絲看清，影片更在內地瘋傳，一下子成了熱門，連同她過去上傳的疑似假照片都引起熱議。網民發現她發的照片全是皮膚白白的美女照，質疑她盜用照片。

「喬碧蘿殿下」日前直播時濾鏡出現問題，露出了真面目，完成是大媽樣。（微博圖片）

更可悲的是，向「喬碧蘿殿下」送禮物最多的頭號粉絲，已花了近10萬元人民幣贊助，得知偶像一直在騙人後，心碎得刪除了平台帳號。有網民更發現，「喬碧蘿殿下」於真樣曝光後一度否認事實，不但狂發影片證明自己長得不醜，還向粉絲撒嬌說：「哥哥們人家睡醒了。」不過不少人發現相片及影片經「搶救」，紛紛笑言：「求直男粉絲的心理陰影面積。」

（綜合）