水上樂園職員疑操作失誤　人造海浪泳池釀「海嘯」　致44人受傷

夏日炎炎去玩水最舒服不過，但俗語說「嬉山莫嬉水」，稍一不慎隨時有意外發生。內地吉林一水上樂園於周一（29日）發生離奇意外，園方職員懷疑操作失誤，令人造泳池的海浪變巨浪，猶如「海嘯」般沖起不少在池中的泳客，意外最後導致44人受傷，園方事後把涉事的人造泳池停業整頓。

內地吉林一水上樂園於周一發生離奇意外，園方職員懷疑操作失誤，令人造泳池的海浪變巨浪，猶如「海嘯」般沖起不少在池中的泳客。（微博片段截圖）

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位於吉林省延邊龍井市的「裕瀧水韻水上樂園」，周一人造海浪泳池發生事故，當時職員原本把海浪強度設定為4，但懷疑人為失誤把強度調升至9，隨即掀起「海嘯」。一個巨浪沖起池中的人，造成44人受傷，全部需送院治療。部份人因肋骨、大腿骨斷裂，目前仍留醫，而其餘大部份傷者已出院。

事發當時有網民身處泳池附近，更拍下當時的片段。片中可見，本來有大批泳客於池中嬉水作樂，但遠方突然有一巨浪沖近，並捲起大部份泳客，他們爭相走避，有泳客更被浪沖出池邊，非常恐怖。

另一片段顯示有女士疑似因浪撞傷需要躺地等候救援，事後大批人仍驚魂未定，表情呆滯。而園方後來已把該泳池停業整頓。

不少網民亦表示被嚇倒，「這跟殺人沒甚麼分別」、「為何當初設計時可以有機會調得那麼高」、「也太嚇人了吧」。

（微博）