冰球場變毆鬥場有前科　2年前中韓對戰　中方追平手後即開拖

河北省承德市昨日（7月31日）舉行的一場青年冰球賽中，香港少年冰球隊在最後一局領先深圳隊11比2的情況下，雙方球隊爆發衝突，有內地球員涉嫌追打香港球員，事件惹起網民關注。香港冰球協會在官方facebook專頁證實事件，中國冰球協會積極處理後，3名涉事的深圳隊員被禁賽1年，又保證以後不會再發生同類事件。 冰球是劇烈運動，球員在比賽期間碰撞不斷，球場內曾多次發生球員打鬥事件。翻查資料，2017年中國職業球隊「冰鶴龍之隊」與韓國隊比賽，當中方在比賽中扳平分數後，雙方球員上演單挑互搏，中方球員築起人牆，阻擋韓方球員介入，但最終仍演變成群毆，事後參與打鬥的球員被罰停賽5分鐘。

2017年，中國職業球隊「冰鶴龍之隊」與韓國的「大明隊」對陣，中方扳平分數後遇對手單挑，其間中方隊員曾築起人牆，擋着韓國球員介入。（網上影片截圖）

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該場比賽於2017年3月舉行，當時中韓因韓方部署薩德導彈防禦系統而關係緊張，而在一場亞洲冰球聯賽常規賽中，中國的「冰鶴龍之隊」在北京與韓國的「大明隊」對戰，當中國球員成功扳平比分至3比3時，韓方球員疑為打斷對方氣勢，有球員惡意撞向中國球員張鋮，觸發一場球員「單挑」。

「冰鶴龍之隊」多名球員築起人牆，阻擋韓方球員介入，張鋮將韓方球員壓在地上狂毆最少6、7拳，隨後演變成群毆，直至場面失控，球證才入內分隔球員，參與打鬥的全部罰停賽5分鐘。

香港少年冰球隊被內地球員追打情況↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

事件在微博傳開後，即使韓方挑釁在先，但仍有網民認為中方球員過分暴力，當時內地傳媒提出冰球有「單挑規則」，是男人的運動，只要打鬥時一對一，在北美部分聯賽亦容許。言論令風向大倒轉，內地網民竟大讚中國球員打（人）得好。

而打人的球員張鋮，早在2014年與韓國球隊「High 1」對陣時，就試過和對方球員「單挑」，將對方按在地上暴打。

許多球類運動中，都有一些球員專門擔當「惡漢」角色，球技未必好，但外型夠凶神惡煞，專門保護己方王牌球員，並向對方主力進行恐嚇及惡意犯規。在冰球賽事中，這類球員被稱為「執行者」（Enforcer），許多球隊會專門有球員擔當此角色，雖屬惡人角色，但仍受許多潛規劃制約，例如通常只與敵隊的執行者開打。而冰球毆鬥行為遠在加拿大剛興起冰球時已出現，歐洲聯賽和奧運會冰球賽都不容許鬥毆行為，但例如美國冰球聯盟等聯賽中，參與群毆的球員需罰離場5分鐘。

（綜合）