台男突然對妻子無感覺　不想接觸、看不順眼　應忍耐還是離婚？

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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呂秋遠認為，求問者應該曾經對妻子有過愛的感受，才會選擇與對方步入婚姻階段。（電影《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位施主，你一定只能讓貧尼在兩個選項中選一個嗎？

「忽視內心感受成全家庭」或是「勇敢說出來表明關係已盡」？做人不要這麼極端，讓我們先來想想，問題出在哪裡。

你覺得愛像什麼？回答不出來沒關係，早在1983年，劉文正就告訴我們：

「愛像什麼？愛像星期天的早晨。愛像什麼？愛像擁抱著風。愛像什麼？愛像紫色的夢幻。愛像什麼？愛像說話的眼睛。」

為甚麼會結婚？



看完以後你還是不懂，愛像什麼，對不對？每個人對於愛的體會，原本就不一樣。大概你想到的，是早上想跟她一起起床、中午想跟她一起吃飯、晚上想跟她一起睡覺，最好分分秒秒都可以黏在一起，是吧？這當然也是一種愛，就像是你們剛認識的時候，第一次牽手的感覺，怦然心動，不管她有手汗，忘記她剛吃完大蒜，你就是想把她帶回家，傻傻的看著她，即使全世界與你為敵也沒關係。

你當然經歷過這種時刻，不然你們怎麼會走進婚姻這個墳墓裡來？

問題就是，午夜夢迴，你心裡一定會想，是什麼讓你走到這個地步，為什麼那時候的感覺，完全消逝，你現在只有對公司的同事有幻想，但是對於身邊的老婆，只覺得俗不可耐？

讓我們先把家暴、外遇等等因素撇在一邊，原則上這是外力介入所導致的結果。許多事情，就是有比較才有差異，也才會有「第三者比較好，配偶比較差」的結論。去除這些原因，你現在為什麼想離婚？

呂秋遠認為男事主想透離婚來釋放生活上的壓力，於是有看妻子甚麼都不順眼的感覺。（電影《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

結婚前先有選擇和過程



因為你先做了選擇，才有了過程。你們在結婚前，卻是先有了過程，才有了選擇。容我慢慢告訴你，這兩者的差別。你為什麼跟她結婚？不可能是她一無是處，你同情可憐她，一定是你「愛」她，所以經過了一段時間的相處後，你因為腦袋進水，選擇了這個人。但是你現在的狀況，卻是你們被生活折磨得半死不活以後，你想要選擇離婚來釋放這些壓力，於是你看什麼都不順眼，婚姻過程開始走偏，往離婚的道路邁進。

但是，在事情還沒有不可收拾之前，我想問問你。你覺得如果她有天消失在你生活中，再也沒有人幫你打理生活中的一切、你聽不到她碎念你的河東獅吼、她不會再要求你記得多穿點衣服，你會不會突然悵然若失？甚至，有天她臥病在床，不久於人世，你會不會覺得捨不得她？

如果答案是不會，那麼該離婚了，這沒什麼好說的，你已經把她當作路人不如，而不是親人。如果你聽到她橫死街頭，甚至會拍手叫好，只有兩種可能，第一種是你沒人性，第二種是她沒人性。不論哪一種，快點離婚都是好事。

呂秋遠建議嘗試重新追求太太，藉此回想過去為何會愛上對方。（電影《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

不是厭了她，而是厭世

如果答案是會，你想起了她曾經為你做過的一切，你曾經為她的付出。你生病的時候，她焦急關心你的樣子、她生孩子的那一刻，你看著她筋疲力竭的模樣，你覺得，你會捨得她離開你嗎？

那麼，現在又是怎麼回事？施主，生活是很折磨人的。你們結婚這段日子以來，你看到她為了這個家，披頭散髮像瘋婆子的那一面，她也看到你，禿頭大肚像是中年男的那一面，你們都漸漸被生活磨去了很多的感情、外表與個性。婚姻就是過生活，而生活又偏偏很折磨，所以你們慢慢的覺得彼此間已經失去了吸引力，你其實不是厭她，而是厭世，這部分卻不能用換一個伴侶，就能解決問題，因為日子總要過下去。

施主，雞姐說，「情與義，值千金。」這是很有道理的。婚姻本來就是個很逼人的制度，到後來要相看兩不厭，需要非常大的包容，因為你包容的不是她，而是生活，當然，她也是如此。你的愛情，早就已經轉換為情與義，因為只有患難與共的義氣，才能讓你們走到現在，否則，比你帥比她美的人都多得是，江山代有志玲出，一代于晏換秦漢，婚姻制度怎麼會符合人性呢？不過就是情義相挺，才值得珍惜，不是嗎？

呂秋遠指婚姻本來就是個很逼人的制度，需要雙方非常大的包容，才可有「相看兩不厭」的狀態。（電影《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

試著重新追她

那麼，你應該怎麼辦？我會建議你，試著重新追她一遍看看。你不要把她看做理所當然，而是回想你過去為什麼愛上她，認真的約她看電影、吃晚餐，然後一起騎機車看流星雨，做點以前你們曾經或不曾做過的瘋狂事，我認為關係應該可以很快的改善，你要不要嘗試看看？

施主，有些症狀，換對象可以解決問題，但是你的症頭看來不是如此，而是「你待我如天使，我待你如上帝。你看我如魔鬼，我看你如撒旦。」

阿彌陀佛，貧尼言盡於此，人生心煩的事情已經夠多了，不要讓自己困在愛情裡太久，畢竟，這只是人生的一小部分而已。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）