3警守投訴課入口稱唔係呢度　譚文豪捉正　警長抄警員編號再跟進

想投訴警察？也要先找到投訴課神秘的門口。立法會議員譚文豪fb發帖，指今午就投訴警員問題到灣仔警總落口供，因非首次前往故直接到投訴警察課大樓入口，沒料被3名警員阻止，對方更聲稱該入口並非前往投訴課。譚遂致電投訴課警長，對方在同一個門口走出來，他即投訴有關警員行為試圖阻攔市民投訴，警長遂叫涉事警員抄下自己編號交給她再行跟進。

譚文豪圖解整件荒謬事件，引來網民瘋傳。（譚文豪fb）

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譚文豪在fb分享今午在其身上發生的不可思議事件。他指今日就警員濫暴同委任證問題去灣仔警總投訴警察課落口供，已非首次到場的他，熟路地走到警總堅偉樓附翼地下投訴警察報案中心，惟在入口卻見3名警員企正門口守着，他稱禮貌性問對方「呢個係咪投訴警察課入口」，但「警員更確鑿地回答唔係，亦阻止我進入。」

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明知非事實的譚文豪，即時致電與他約好落口供的投訴課何警長，他指何在這個被稱為不是投訴課入口的入口走出來，並向他確認有關入口就是前往投訴警察報案中心，何亦指不知道有關警員為何在該入口站崗並誤導市民，她其後入內請一名鄭姓警長處理，譚文豪即向鄭表明要向這3名警員作出投訴。

譚文豪稱：「唔通3位駐守灣仔警總嘅警員會唔知自己站崗守緊咩？我呼籲警方唔好試圖阻攔巿民行使公民權利投訴濫權警察，咁做只會引起反效果。」

為免市民誤會，譚文豪特別拍下真投訴課入口照片，讓大家認清。（譚文豪fb）

不少網民都批評有關警員行為太離譜，批評「加埋百幾歲人仲玩此地無銀真係好低B」，有人認為整件事令人大笑後感到苦澀，「笑唔笑死人，警察喺入面走出嚟證明門口果啲差人係錯嘅。」，有人苦笑稱「以為內地或電影才會出現」，嘲諷「蠢在唔用假箭咀而用真人」。