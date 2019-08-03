【公務員集會】王永平提元朗黑夜　以消防救護完美解釋政治中立

現職公務員工昨日（2日）在遮打花園舉行的「公僕仝人，與民同行」集會，大會宣布有4萬人出席，警方指高峰期有1.3萬人。會上有前高官、前立法會議員、現任民主派議員、社工、神職人員等不同範疇人士輪流上台發言，其中前公務員事務局局長王永平的發言談及「政治中立」，強調公務員不是對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠。他又提及7月21日的元朗黑夜白衣人襲擊巿民事件，指消防及救護完美解釋「政治中立」，因他們不只拯救被暴徒瘋狂毆打的無辜巿民，同時亦救活了暈倒的「打人大佬」，其發言獲全場以熱烈掌聲表示認同。

飛天南持棍打人之時。(香港01記者攝)

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前公務員事務局局長王永平昨甫上台即高呼：「公務員加油，香港人加油！」他表示，雖已無權去詮釋何謂政治中立，但稱該守則「10年前是我寫嘅，所以我有資格去講，你哋今次完全沒有違反政治中立」，獲全場鼓掌支持。他說，公務員守則的第一條，就是要求公務員堅守法治，而公務員並非對行政長官個人忠誠，而是對體制、制度，維護整個核心價值的社會、市民忠誠。

王永平表示公務員守則中第一條是由他寫。(李澤彤攝)

↓↓↓王永平以元朗黑夜當晚，消防及救護的表現作例子，讚他們完美解釋「政治中立」↓↓↓

王永平續指，政治中立等於公務員不會因政治立場而影響他們「不偏不倚地服務市民」，他舉出一個例子，稱7.21元朗發生無差別襲擊事件當晚，在場參與救援的消防及救護員就顯示出公務員應有的政治中立態度，「佢唔係剩係要救俾啲暴徒無故瘋狂毆打嘅市民，佢仲係要去救一個打人嘅大佬，救返生，呢個咪就係政治中立、不偏不倚」。

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王永平的發言片段獲網民瘋傳，不少人盛讚「平叔型到爆」，指他的言論「有道理有智慧，沒有一句可以反駁」，「好耐無聽過人話，好！」。亦有人大讚他的例子是「完美」，「一聽就明晒咩叫政治中立」，「聽完再無藉口扮唔明」。

7月21日晚元朗白衣人無差別打人事件中，共有45人受傷，當中一名男子一度危殆，據悉危殆男子是元朗「叔父輩」勢力人士「飛天南」，他當晚他持棍打人時疑心臟病發暈倒。因救護員正在現場救助傷者，故能在一分鐘內趕至為「飛天南」急救，又將他迅速送院，而一度危害的他，日前已經出院。