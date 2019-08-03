【8.5罷工】致富證券董事真名上連登澄清炒人傳聞　網民：型到爆

有網民發起下周一「8.5全港三罷」，呼籲港人響應罷工、罷課、罷市，促政府答允民間五大訴求。不過連登討論區有會員爆料，稱致富證券內部出口頭指引，着員工銷假上班，即使交通癱瘓亦要到附近分行出勤，「總之返唔到工就炒」，帖文引起網民熱議。不過不足一個半小時，致富證券董事及證券業務主管郭家安即「真名上連登」，代表公司澄清絕無口頭或書面指引，強調公司「不會因任何政見而辭退或處分任何人」，網民大讚這是傑出公關，「董事都出staff card，真係無嘢講」。

郭家安以「Chief_Thomas」為名代表公司澄清絕對沒有口頭或書面指引，要求員工8月5日銷假或「返不到工就炒」。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事緣連登昨晚（2日）有網民以「愛國愛黨證卷行見人8.5罷工就炒」為題，貼出3張遮蓋照片的員工證，指支持罷工行動，惟公司內部有口頭指引，稱「1）唔俾請AL，請咗都要銷假（證明愛國愛黨），2）就算交通大癱瘓都要去屋企附近分行返工，總之返唔到工就炒」，帖文更稱公司已安排酒店，給有機會因交通問題無法上班的經理，方便他們當日上班。網民呼籲其他「巴打」、「絲打」停止使用致富所有服務，及取消戶口。

不足兩小時，致富證券董事及證券業務主郭家安以「Chief_Thomas」開新帖文回應事件，其戶口屬「P牌仔」，即近日才開設的帳號，並貼出職員證照片。郭代表公司澄清絕對沒有口頭或書面指引，要求員工8月5日銷假或「返不到工就炒」。

郭家安指，致富於香港有不少同事，「基本上都係一個小社區，同事間都存在不同政治立場及光譜，我們一直尊重同事有不同既意見，並從未也不會就同事的不同立場意見或表達作出規範，更不會因任何政見而辭退或處分任何人」，指公司對「別有用心惡意中傷本行的人士」深感憤怒及遺憾。郭家安表示網民如有疑問可致電聯絡他們，不過他強調：「我8月5號都攞咗假，請於8月6號致電我！」

有網民以「愛國愛黨證卷行見人8.5罷工就炒」為題，貼出3張遮蓋照片的致富證券員工證，指支持罷工行動。（連登討論區圖片）

郭家安效率之快被網民大讚是「傑出公關」，及後不少網民質疑，擔心他的身份或被盜用，他其後亦貼出一封印有公司標誌及印章的信函，重申澄清內容及附上本人簽名，又指「大家星期二打俾我啦，我絕對同意出了事要即刻站出來，心裡話：那位樓主等人地放晒工先咁出，我們都盡力回應，希望大家幫手Fact check先推，謝」。不少網民都大讚他真名上連登澄清「型到爆」，稱其公關手段一流，另有網民表示「一日嘅生意好閒，公司聲譽更緊要」。