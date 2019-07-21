【空姐長毛】國泰工會前主席憶罷工　集體通宵留守真正「瞓身」

台灣長榮航空早前有空服員發動罷工，堅定爭取勞工權益，最終迫使資方重回談判桌，勞資達成協議而結束罷工。本港過去亦曾發生多次航空公司從業員罷工的工潮，有「空姐長毛」之稱的國泰工會前主席關笑華（Becky）在其自傳《空姐長毛》中表示，她曾深入參與國泰空服員工會（FAU）在90年代期間發動的大罷工，她指自己當年一心要維護正義，忘了當時家庭經濟壓力不輕，若因此被辭退，無疑是跟自己過不去。即或如此，Becky表示若重來一遍也不會退縮，認為「個人利益必須屈服於義戰之下」，別人笑是瘋癲亦且由他！

國泰工會前主席關笑華（Becky），曾深入參與本地航空業於90年代期間發動的大罷工。（紅出版社提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《空姐長毛》的內容節錄：

九十年代初，國泰擴充業務，航班越來越多。人手追不上航班增長的速度，為了應付航班準時開出，不按職級職分去編派人手，成為國泰應急的方法，如資歷較淺的員工被召去負責職級較高員工之工作，或反過來說，大材小用，叫高級職員負責低級職員的工作。我曾奉公司之命在某班航機上工作，連我在內，總共有五位機艙事務長。查實一班航機應該只有一位機艙事務長，但其他職位較低的人員已全有工作在身，故此五位機艙事務長一起上陣，真是何其壯觀。

人手不足，工作量增加是附帶後果，不少空中服務員都要長時間參與飛行，困頓勞累，睡眠不足，不生病才希奇，結果人手更短缺，形成惡性循環。要求增聘人手的聲音早已傳入國泰管理層耳中，只換來被拒絕的下場。

一九九二年十一月尾，FAU表明由十二月七日開始，若國泰再強迫員工從事有別於自己職級的工作，便會叫會員違抗指令，希望藉此向國泰施加壓力，增聘足夠人手，從根源解決問題。

國泰豈會這麼容易屈服，一九九二年十二月十四日，解僱了三名拒絕服從職分以外指令的空姐，以此恫嚇所有抗拒公司安排的人。FAU向國泰下最後通牒，表明若不重新聘用三位空姐，便會罷工。國泰不理，同時拒絕召開YEN，亦即不會調整新一年空中服務員的薪金。

FAU準備發動工潮，終於一九九三年一月十三日（農曆十二月廿一）晚上，FAU發動罷工。當時FAU會員數目佔整體空中服務員約八、九成，人數眾多，會員在啟德機場內的國泰大廈示威，席地而睡，真正「瞓身」支持，除了洗手間外，幾乎填滿了整幢大廈的空間，場面之震撼， 前所未見。FAU向國泰提出三點要求：（一）重新聘用被解僱的三位空姐；（二）聘請空中服務員，解決人手不足的問題；（三）重回談判桌，就下年度薪酬達成共識。

國泰航空於90年代急速擴充業務，管理層卻拒絕增聘人手，經常不按職級編派飛行工作，結果引起內部強烈不滿。（紅出版社提供）

異域角力

一月十四日早上六時許，睡得正酣的我，被酒店房間電話響聲一驚而起，立即接聽，原來是時任FAU副主席莊靜琳打來，問我有沒有收到傳真。我說沒有，她說昨晚十時多已發了傳真給所有外站（即香港以外地方）的酒店，告知FAU正式啟動罷工方案。我想起酒店職員可能透過房門下方罅隙送來傳真，便望一望地上，沒有發現，於是打電話到服務台，問有沒有給國泰機組人員的傳真。酒店職員說有，準備在我們早上集合時才交付，以免打擾大家睡覺。我馬上要求收下傳真，一看正正是FAU發來，寫明罷工事宜。其實在我剛剛抵達大阪後，已接到勞資雙方談判破裂、FAU可能發動罷工的消息，但未確定，是不是酒店職員收到哪方面的壓力或指示，之前扣起了傳真？我不清楚。總之我知道罷工正式開始，腎上腺素驟然上升，覺得為正義而戰，是人生第一次，倍覺興奮。

至此還睡甚麼覺，立即化妝、穿制服，也差不多到集合時間了，便拿行李到酒店大堂，與Anson和兩組機組人員見面。我們辦理退房手續時，酒店職員才把FAU的傳真交給每一個人，大家立即議論紛紛。

我跟我組的人員說：「我一定不會去機場的了。誰是FAU會員，又想參與罷工，便跟我一起吧！」

Anson則跟她那組人員說：「我雖然是FAU會員，但有職級在身（指她在國泰「招聘主任」的身份，算是半個管理層人員），不方便罷工，誰想參加便跟Becky，不參加便跟隨我。」

1993年初國泰工會發動大罷工，當時身在日本的關笑華接到電話後，方才得知工潮已悄然開始。（電話示意圖，資料圖片／蔡正邦攝）

結果兩隊人員互有選擇，往來交錯，人數碰巧平分。「不罷工組」跟隨Anson前往機場，登機工作。「罷工組」隨我留在酒店，商量下一步行動。

我已做了六年機艙事務長，雖然熟悉的工作程序和環境只有飛機內的空間，但好歹累積了不少領袖經驗，馬上表現大姐本色，請大家分工合作，如日籍空姐負責找日本航空公司辦公室的地址和電話、日本航空公司工會幹事的電話名單，以及有沒有日航班機飛往香港；其餘各人負責致電日本諸城巿，如東京、福岡和名古屋，聯絡當地的國泰同事，互通情況；另外打電話給旅行社查詢購買機票回港事宜。

與此同時，在大阪國際機場工作的國泰職員聯絡我們，問我們何以影蹤全無。我們說支援FAU的罷工行動，不會飛行。掛下電話不久，國泰外籍經理Geoff便來到酒店，叫我們不要參與罷工，要馬上登機，如常工作，否則會受處分。Geoff的效率何以這麼高？原因是國泰在每一個有航線服務的國家和城巿都設有country manager和station manager，隨時處理當地事宜，Geoff便是其中一位station manager。

關笑華表示，雖然參與罷工有被辭退的風險，但並不後悔，認為「個人利益必須屈服於義戰之下」。（資料圖片／麥凱茵）

我們不理Geoff，繼續罷工。日籍空姐成功和日航工會主席Kato先生聯絡，說明情況。Kato 先生說他們在罷工方面經驗豐富，肯定地說我們可以乘坐其他航空公司班機回港，回港後再支持罷工。我們這群罷工新手聽了之後心神大定，都想就算日航有航班回港，或從旅行社購買到回港的機票，最快也要第二天才動身，便登記入住酒店房間。這時日籍空姐為難地開口，說想先回港，我問她為甚麼。她說要參加婚禮—自己的婚禮！原來第二天她便結婚！我們又驚又喜，也為她今早甘願留在大阪、支援罷工而感動。當晚她乘坐漢莎航空班機先回港。

大家上了酒店房間，還未坐暖沙發和床褥，突然有人拍門，原來又是Geoff，手持解僱信， 說假如我們不上機，國泰便會手起刀落，結束彼此的賓主關係，又聲稱罷工消息不準確，一切工作如常。我相信國泰安排了country manager和station manager在各地向參與罷工的機組人員做同一番動作，但我並不害怕，覺得國泰只是利用小動作去恫嚇我們。

事後回想，當時我結婚四年多，糜爛的婚姻生活開支龐大，房子是租的，積蓄少得像笑話， 如果丟了工作，無疑跟自己過不去，但我當時對自己的財政狀況毫無概念，完全漠視實際的生活需要，只一心覺得要為維護正義出一分力，正因如此，義無反顧。我想過如果事件重演，會否退縮？還是不會，個人利益必須屈服於義戰之下，別人笑我瘋癲且由他。

Geoff離開房間讓我們思考。眾人懾於解僱危機，甚為驚慌，但仍唯我馬首是瞻。我對罷工毫不動搖，眾人便跟隨我站在同一陣線。

書名：《空姐長毛》紅出版 (青森文化)

作者：關笑華 Becky Kwan

國泰空中服務員工會前主席，首次出版自傳，

全方位記述她六十年人生的故事。

出版社：紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。