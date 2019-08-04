壁虎全家齊集紗窗開Party　屋主崩潰呻噁心　網民：屋企好多蚊？

在家中經常可以發現壁虎的蹤影，雖然是益蟲，但因為外型不討喜、叫聲又吵，讓人還是怕怕的.....一名網友在爆廢公社PO出一張紗窗外壁虎成群的照片，並崩潰表示「晚上這隻叫那隻叫，網內互打就算了，居然還給我辦網聚.....」立刻引發許多網友熱議。

一名網友在爆廢公社PO出一張紗窗外壁虎成群的照片（Facebook@爆廢公社）

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壁虎大會師

不少網友笑說，這群壁虎在開派對啦～而且還是家族Party喔（誤）( 即睇網民留言▼ )

紗窗彈下去（？）

本編第一次聽到彈飛壁虎.....這是新遊戲嗎QAQ ( 即睇網民留言▼ )

幫忙吃害蟲

還有人表示，看到這麼多壁虎，原PO家一定沒有蚊子惹～ ( 即睇網民留言▼ )

這我不行✋

不過也有網友說，管它是不是益蟲，壁虎就是很．可怕😱( 即睇網民留言▼ )

本編每次在家看到壁虎都會大驚小怪，這時家母就會淡定說「壁虎是益蟲，不要管牠就好」～雖然真的很害怕，不過看在牠會吃小強的份上，心理創傷稍稍平復(T^T)

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