爸爸客廳瞓梳發　「兩腳一伸」嚇親人　爆笑原因引網民共鳴

很多人在吃飽飯後，都會繼續坐在客廳椅子上，配着飯後冰涼的水果及電視聲，那感覺真是有夠幸福啊～但有位網友近期就提到，自己要去客廳拿東西，電燈一開，發現爸爸居然直接倒在客廳木頭椅子上，嚇得他第一時間以為出了甚麼事，趕緊搖醒爸爸。

有網友被直接倒在客廳木頭椅子上睡覺的爸爸嚇倒。（Facebook@爆怨公社）

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不過後來證實只是虛驚一場，原來原PO爸爸睡得太香甜，連睡姿都來不及顧到就失去意識啦XD，這件事也讓許多網友非常有感，客廳沙發就是有種神奇的魔力，讓許多人都捨不得離開啊～（即睇網民留言▼）

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魔力沙發背後真相：床墊材質是關鍵？

至於為甚麼放着房間軟綿綿的床不睡、硬要躺在客廳的椅子上呢？其實是因為夏天比較熱，木頭材質的椅子相比之下真的比較涼，很容易就入眠了～（即睇網民留言▼）

超強輔助道具：開着聲音的電視

不只客廳椅子好睡，若搭配開聲音的電視效果更佳，甚至被關掉還會被抗議呢(Ｔ▽Ｔ)（即睇網民留言▼）

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本編有時候吃飽飯配着電視也是一不小心就在沙發上睡着，看來大家都有相同的「症狀」啊，下次見到家人躺客廳也別太意外，幫忙拿個薄被蓋一下以免感冒～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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