14歲少年尾隨女童入𨋢　突襲掐頸長達22秒　犯案只因「心情煩躁」

山東濟南市一名13歲沈姓女童上周三（31日）乘搭大廈電梯回家，突遭到同𨋢的14歲楊姓少年用力掐頸，她不斷掙扎長達22秒。警方事後拘捕施襲少年，他表示當日因為心情煩躁，剛巧遇上女事主，才將她當成發洩對象。

女童的媽媽表示，當日女兒領取包裹後搭𨋢上樓回家，一進電梯就低頭玩手機，沒注意到同𨋢的楊姓少年。閉路電視拍到，楊男先是不停打量女童，愈靠愈近後突然用力掐住她的頸，女童極力掙扎；直到電梯門打開，女童趁機用腳鈎住𨋢門並大聲向外求救，才成功掙脫魔掌。

家人表示，女童當日回家後仍驚魂未定，面無血色，但沒有明顯外傷，經商議後他們決定報警。警方在上周五（2日）於山東省萊州市將楊姓少年拘捕。

+ 3 + 2

「他長大會變成什麼樣？不敢想像」

楊姓少年向警方供稱，當日心情非常煩躁，在路上遇到沈姓女童，遂將她當成洩憤目標，一路跟隨她進入電梯，趁無人之際勒住她的頸發洩怒氣。少年被依法處以行政處罰，警方呼籲因為涉事雙方都是未成年人，希望網友不要散布消息或各資訊，以免對受害人帶來二度傷害。

山東博睿律師事務所律師黃西文表示，少年在電梯內掐頸部有尋釁滋事的嫌疑，但由於他未成年，因此這種情況在法律上是不便於追究刑事責任的，「雖然國家有未成年人保護法，但對違法的未成年人也不能一味地縱容，應該呼籲對其進行有效的制止和管理」。

不少網友認為少年的行為讓人極度心寒，留言稱「這已經算是故意殺人未遂」、「一身負能量就只會去欺負女孩子嗎」、「14歲就如此兇殘，心情不好就能亂找人出氣，他長大會變成什麼樣？不敢想像」。