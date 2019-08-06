內地女赴台灣賣淫8日接25客　剛賺回機票住宿被捕哭喊「白做」

一名內地女子因找不到工作，日前以觀光旅遊名義到台灣賣淫，8日接了25個客人，不過之後被警察拘捕，拆帳後只實拿3萬多元台幣（約7600港元），扣除機票、日租套房等費用，可謂血本無歸。

來自內地36歲的余姓女子，因為在家鄉找不到工作，本月2日以觀光旅遊名到台灣賣淫。（三立新聞圖片）

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來自內地36歲的余姓女子，因為在家鄉找不到工作，本月2日以觀光旅遊名義到台灣賣淫，卻在本月10日晚上9時遭警方查獲，涉嫌違反《社會秩序維護法》裁罰，並擇日遣送回中國。

余女向警方表示，房租和機票還都是別人先墊的，沒想到剛賺了8天血汗錢，得以支付代墊的旅宿費卻被抓了，令她相當無奈。警方表示，日前執行網路巡邏時，發現情色廣告，經追查後，前往宜安路上搜索，當場從余女的日租套房內查獲保險套、潤滑液等證物，余女也承認從事性交易，在台共接了25個客人。

余女向警方供稱，她在故鄉長期失業，6月底時透過朋友介紹來台賣淫，還因此欠下機票、日租套房等費用約3.5萬台幣（約8720港元）。

余女向警方表示，房租和機票還都是別人先墊的，沒想到剛賺了8天血汗錢，得以支付代墊的旅宿費卻被抓了。（三立新聞圖片）

余女這次在台灣8天接了25個客人，總收入大約5萬元（約12470港元），不過，她拆帳後實拿只有3萬多元台幣，她說才剛賺到代墊的旅宿費，沒想到到竟被警方查獲，余女大嘆在台灣這幾天等於「白做」。