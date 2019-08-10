【獅子王】小獅子辛巴好可愛？　台網紅律師爆「困獵」殘酷真相

文：台灣律師 呂秋遠 電影《獅子王》好看嗎？當然好看，當獅子擬人化，而且與人類一樣，有愛恨情仇的情節，尤其是看到小獅子這麼可愛，怎麼會不好看？獅子這種大型貓科動物，被冠上「萬獸之王」的稱號以後，有部分人會想要更加親近獅子，但也有部分人會把獵殺獅子當作一種榮耀，而特別骯髒的獵殺活動就發生在南非這個國家，他們稱之為「困獵」（canned hunting）。

《獅子王》動畫電影在1994年上映時大獲好評，真人版《獅子王》近日上映後，亦深受觀眾追捧。（示意圖，《獅子王》劇照）

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困獵，其實不是打獵，是人類單方面的屠殺。這些飼養獅子的私人公司，會向觀光客收取高額的費用，把獅子鎖定在特定的封閉區域內，接著發給遊客子彈，讓他們開槍射殺他們指定的獅子。為了提高成功率，他們還會特別對獅子下藥，讓獅子「比較容易」被射殺。遊客可以跟死去的獅子拍照，炫耀他曾經來過南非獵殺萬獸之王。這就是所謂的「困獵」。而且，這種活動已經形成了完整的產業鏈：他們將獅子關在牢籠裡，讓他們不停的繁殖，生出來的小獅子讓他們脫離媽媽，以便讓媽媽繼續繁殖，而小獅子則是讓義工照顧，讓他們習慣人類的氣味，以為人類都是友善的，還可以讓小獅子陪觀光客遊戲，完成遊客們在「獅子王」裡的美夢。等到獅子到了七歲左右，就讓獅子開始繁殖，直到已經沒有生育能力，就把他們列入困獵的名單裡，讓有錢的觀光客射殺，再把他們的骨頭賣到華人國家裡進補，當然不只是中國，只要是華人，就特別喜歡壯陽，不是嗎？

律師呂秋遠指，電影《獅子王》被擬人化令人感覺更想親近獅子，但希望大家注意，現實中有人會把獵殺獅子當作榮耀。（《獅子王》劇照）

殘酷對待野生動物

台灣人應該很少參與這樣的殘酷行為，可是我們有另一套對待野生動物的標準。可以拿來炫耀的瀕臨絕種動物，例如石虎、黑熊，我們會為他們蓋紀念館，設計logo來賺錢，但是對於保護他們的行動，卻吝於籌設預算或法律。對於擾民的野生動物，例如獼猴，要不就是殺、要不就是養。我們認為野生動物有義務，不能擾民、不能傷害農作物。關於這些義務，把他們當人看。至於權利，則又回歸到動物的標準。我們愛虎骨，因為可以當藥材，我們愛石虎與黑熊，因為可以代表我們有獨特的動物（還動輒把他們拿來利用當作台灣精神云云）；我們愛猴子，因為可愛像人。對於所有野生動物的標準，就是利益、錢、發財，除此之外，就是沒用的動物，可殺、可棄，其實無所謂。

呂秋遠續指，雖然我們不能改變南非的困獵悲劇，但還是可以保護動物，例如在國外不看野生動物表演、騎大象、與獅子老虎互動，認為只要沒有買賣，便沒有傷害。（資料圖片）

沒有買賣沒有傷害

南非的悲劇，或許我們沒有多少能力可以幫忙，但是至少不要再買任何的獅子、老虎的製品，更不要去參加那種旅行社所安排的親近獅子的活動。所有的野生動物，都應該讓他們討厭人類，也不應該讓他們親近人類，他們應該接近的，只有自己的同類，而不是我們。我們應該保護自己家裡的野生動物，而到了國外，不要看野生動物表演、騎大象、與獅子老虎互動，沒有買賣，就沒有傷害。

說到底，任何欺負動物的人，都不應該是你的朋友，因為他只會以強凌弱，哪天輪到你弱，你就是他拿刀叉吃掉的對象。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）