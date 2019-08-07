想要爆旋陀螺做禮物被老婆無視　人夫嘆：女人永遠不懂男人的浪漫

男人永遠都是長不大的孩子？台灣一名人夫在facebook分享跟太太之間的相處趣事，指老婆近日問及想要什麼父親節禮物時，自己毫不客氣地回覆「爆旋陀螺20周年紀念版」，隨即被已讀不回，人夫因而感嘆「女人永遠不懂男人的浪漫！」引起一眾網民共鳴。

老婆近日問及想要什麼父親節禮物時，網民毫不客氣地回覆「爆旋陀螺20周年紀念版」，隨即被已讀不回。（fb「爆廢公社」圖片）

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台灣一名男網民昨日（6日）在facebook群組「爆廢公社」發文，分享一張跟老婆傳訊息的截圖。由於明日（8日）正是台灣父親節，老婆溫馨地問他「你想要什麼父親節禮物？現在開放許願唷！」樓主則毫不客氣列出4個詞語，「龍騎士、銀牙裂虎、烈焰飛鳳、堅甲戰龜」，令太太瞬間「黑人問號」，樓主乘勢傳出一張玩具海報，並解釋是「戰鬥陀螺（港譯：爆旋陀螺）20周年紀念版」，太太只好以省略號「……」回應。樓主大呻太太回覆後就再沒有理會他，「長不大錯了嗎？女人永遠不懂男人的浪漫！」

帖文引起一眾巴打共鳴，至今已獲得過萬網民「讚好」，有人力撐樓主「這是大男孩的願望」，而且大喊「令人好懷念啊！」有女網民則指，自己老公同樣有收藏，「但我永遠搞不懂誰是誰」。另有網民笑稱「人家叫你許父親節禮物願望，結果你許兒童節禮物願望，搞錯節日了根本」。

翻查網上資料，二手拍賣平台「Carousell」亦有售賣「爆旋陀螺20周年紀念版」，日本代購價為800港元。紀念套裝是為慶祝爆旋陀螺踏入20周年，豪華禮盒以鍍金設計印上第一代爆旋陀螺LOGO，套裝包括初代人物角色繪圖連簽名，以及9款初代爆旋陀螺的擊爆戰魂復刻版。