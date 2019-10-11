台初中遭同學欺凌稱想死　網民律師教路：用他們最恐懼的方式反擊

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

問題就是霸凌

孩子，拿不到畢業證書，不是什麼大事，成績不好，也不是什麼大事，被朋友欺負，更不是什麼大事。你要知道，這世界，原本就是破事一堆、好事不多，不然為什麼會有量販店叫做好事多？大家都喜歡期待好事會發生，但既然是「期待」，就是代表很難，不然幹嘛期待？

你現在遇到的問題就是霸凌。霸凌這種事，原因有很多，有些人的情緒過不去，只好讓你過不去；有些人覺得你讓他一下子不痛快，所以他想讓你一輩子不痛快；有些人則只是對強者很軟弱，所以只好對你很強硬。但是，被霸凌並不是你的錯，你應該做的，就是反擊回去，不是乖乖的任他們宰割你。我並不是要你以暴制暴，而是要你用他們最恐懼、最厭惡你的方式對付他們。

校內欺凌事件禁之不絕，被欺凌事主卻可以有不同方式應對。（電影《渴望」劇照）

你猜，想要離婚的那個人，最怕另一半說什麼？

絕對不是「我恨你」、「我想殺了你」，而是「我會生生世世礙著你，永遠不離開你」（喔，愛打錯了，但是我不想改）

他們說碰到你要消毒，你就過去黏著他們。他們想公開羞辱你，你就大方承認自己的不足，然後在其他地方贏過他們。他們捉弄你，你不該忍辱負重，應該以牙還牙。你要告訴他們，you don’t give a shit on them。你越傷心，他們就越開心，何必讓討厭你的人開心？你又不是為了他們而活著。

就像是廚師，這是很棒的夢想，因為料理是最療癒人心的一件工作，可以做菜讓自己有活著的感覺，就應該好好把握。料理不需要學歷，但是需要熱情與真心，我相信你有，而且隱藏在你的靈魂深處裡。你需要做的，就是找出你喜歡的方向，然後從基礎學起，既然是你有興趣的工作，一定很快可以上手。有沒有國中學歷，那又有什麼重要的？你只是想做自己喜歡的事而已，不是嗎？他們如果補一腳，你就想退縮，那麼料理肯定不是你的真愛。

求助的國中生夢想成為廚師，呂秋遠鼓勵他應努力從基礎學起，不要因為旁人的說話而被打擊。（電影《情牽拉麵茶》劇照）

孩子，你不能死

親愛的孩子，現階段你還不能死，因為你的世界才要開始精彩。你痛苦、你傷心、你難過、你覺得這世界上的人都遺棄你，你每天都不能呼吸、覺得快要崩潰，這些都是事，但不會死。死，有時候是件容易的事，也或許是一種可以解決你「自己」問題的方式。至少你每天不再需要跟你的內在小孩打架，而且每次都差點打輸他，你幾乎想放棄，覺得人生沒有意義。但是，死，只能解決「自己」的問題，而且是用「放棄」的方式解決，卻會留下很多「別人」難以解決的難題。

可能你會想，管他的，那是別人的事，不是我的事。可是孩子，每個人走自己這趟人生，都不是來爽的，而是來受苦的。你以為那些霸凌你的人過得很爽嗎？並沒有好嗎？他們的內心比你空虛一百倍，只是把自己的空虛移轉成憤怒，挑最容易欺負的你來發洩而已。你可以不用跟他們一樣，而是讓自己有能力去幫助別人。每個人，雖然都有自己的生命課題要面對，但最終都要靠別人的幫助，才能度過這種受苦的人生。

生死之外無大事

你面對的困境，那都是事。但是，親愛的孩子，生死之外無大事。活著很辛苦，無須加油，但也無須放棄。你需要的是偶爾面對、偶爾逃避，選擇自己適合的步伐去解決困難。人生不好過，這一點大家都一樣，有些人就會藉由嘲笑別人來解決自己的破事，而你，不忍心傷害別人，所以想要用放棄自己的方式，來解決所有的傷心事。請你要放過自己，別放過這個世界。這世界上一定有人無條件的愛你，就像我現在認真的回覆你一樣。

Merry Christmas。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）